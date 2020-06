Bratislava opäť mení rozpočet

Bratislava 25. júna (TASR) – Mesto Bratislava mení pre koronakrízu opäť svoj rozpočet na rok 2020. Dnes to odsúhlasili bratislavskí mestskí poslanci. Naposledy tak spravili koncom apríla.



Dosahy pandémie nového koronavírusu predpokladá hlavné mesto aktuálne zhruba na 40 miliónov eur. Ide o 13 percent celkového bežného rozpočtu hlavného mesta na tento rok. Najväčšie dosahy sú z výpadku podielovej dane – 16 miliónov eur – a z výpadku tržieb Dopravného podniku Bratislava – okolo 15 miliónov eur. Ďalšie sú spojené s výpadkom dane za ubytovanie – dva milióny eur – či iných miestnych daní.



Okrem priamych dosahov krízy mesto tento rok čelí výpadkom príjmov približne za 16 miliónov eur. Výpadky plynú z nižších odvodov za hazard (štyri milióny eur), spojené s novým zákonom o hazardných hrách. Licencie za internetové herne a kurzové stávky už totiž nebudú príjmom mestského rozpočtu, iba štátneho rozpočtu.



„Rovnako mesto čelí riziku posunu príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na financovanie Karlovesko-dúbravskej radiály pre administratívne prieťahy na strane ministerstva dopravy (výpadok príjmov oproti rozpočtu je osem až 14 miliónov eur, potenciálne ešte viac pri oneskorení prvej platby až na september)," vysvetľuje magistrát v materiáli, o ktorom rokovalo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.



"Hlavné mesto navrhuje dosahy koronakrízy sanovať znížením bežného rozpočtu, znížením kapitálového rozpočtu, zapojením rezervného fondu a načerpaním nového úveru. Výpadky príjmov z refundácie za Karlovesko-dúbravskú radiálu sanuje samospráva sčasti znížením výdavkovej rezervy na samotný projekt, ako aj znížením iných kapitálových výdavkov naviazaných na peniaze z refundácií."



Výpadky tržieb DPB mesto priamo nefinancuje. „Mesto priebežne zvyšuje bežný transfer DPB na rok 2020, ktorý by za bežnej situácie bol dofinancovaný buď neskôr v tomto roku alebo budúci rok cez úhradu ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rok," vysvetľuje magistrát.



Pre cashflow problémy DPB zvyšuje mesto transfer v skoršom dátume. Bratislavská samospráva tvrdí, že samotné výpadky tržieb by podľa medializovaných informácií mala sanovať vláda SR, presný mechanizmus však ešte nie je známy.



Mestské zastupiteľstvo preto vo štvrtok schválilo zmenu rozpočtu mesta na rok 2020. Konkrétne odobrilo zníženie bežných príjmov o 8,4 milióna eur, zvýšenie bežných výdavkov o 11,9 milióna eur, zníženie kapitálových príjmov o 9,4 milióna eur, zníženie kapitálových výdavkov o 9,2 milióna eur, zvýšenie príjmových finančných operácií o 18,8 milióna eur. Schválilo tiež zníženie výdavkových finančných operácií o 1,8 milióna eur a viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3,8 milióna eur.