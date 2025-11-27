< sekcia Regióny
Bratislava opäť ocení najlepších dobrovoľníkov
Vyberie ich spomedzi 54 nominantov.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) bude 1. decembra v Starej tržnici v Bratislave opäť oceňovať najlepších dobrovoľníkov z Bratislavy a okolia. Oceňovať laureátov Srdcom na dlani bude v siedmich kategóriách. Vyberie ich spomedzi 54 nominantov. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z BDC.
„Aj v ekonomicky nestabilnom čase vnímame vysoký záujem ľudí o podporu sociálne, zdravotne znevýhodnených ľudí, zvierat a prírody prostredníctvom dobrovoľníctva. Je to silný odkaz spoločnosti, ktorá nezabúda na núdznych a preto im patrí naše celospoločenské uznanie,“ skonštatovala Bagalová.
BDC tak aj tento rok ocení najsilnejšie dobrovoľnícke príbehy. Dobrovoľníci z hlavného mesta a okolia získajú krajské ocenenie Srdce na dlani za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú nezištne, vo voľnom čase a v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Srdce na dlani je tiež ocenenie koordinátorov dobrovoľníkov, dobrovoľníckych projektov a programov, ako aj za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc.
Srdce na dlani organizuje BDC po desiatykrát. Ocenenia udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. 12.) a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov (5. 11.).
Najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov postupujú na národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2025.
