Bratislava opäť symbolicky otvára svoje brány, tentoraz minútou ticha

Bratislava 26. apríla (TASR) - Hlavné mesto opäť symbolicky otvára svoje brány obyvateľom i návštevníkom, víkend (26. - 27. 4.) patrí tradičným Bratislavským mestským dňom. Pripravených je viac ako 290 podujatí. Tentoraz však sobotné otváranie mestských brán na Primaciálnom námestí bude spojené s minútou ticha spojenou so štátnym smútkom a pohrebom pápeža Františka. Pre pietny charakter soboty sa zároveň krájanie torty pri príležitosti 30. výročia Mestských lesov v Bratislave presúva na nedeľu. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.



Program 22. ročníka podujatia pripravilo hlavné mesto s 15 svojimi i ďalšími organizáciami a deviatimi mestskými časťami. Oslavy sa začínajú tradične otvorením mestských brán v centre mesta. Pre verejnosť sú opäť sprístupnené aj kancelárie najvyšších predstaviteľov hlavného mesta. Primaciálne námestie a okolité nádvoria zaplnia rodinné hry a šachová akadémia či dračie súboje. V Primaciálnom paláci a na Hlavnom námestí vystúpia deti zo základných umeleckých škôl.



Nezvyčajný pohľad na architektúru, históriu a umenie mesta sprostredkujú komentované prehliadky z cyklu Rande s mestom aj vychádzky od Bratislava Tourist Board. Novinkou je cyklovychádzka cez päť bratislavských mostov.



Projekt Otvorených budov, ktorý je súčasťou festivalu druhýkrát, dovolí nahliadnuť do skrytých priestorov architektonicky cenných budov, aj hodnotných kultúrnych a technických pamiatok mesta. Do projektu sa zapojilo 28 organizácií.



V divadle Ifjú Szivek upozornia na dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie. Sad Janka Kráľa je festivalovou zónou venovanej ekológii. Do programu sa zapája aj Cvičko s cvičeniami pod vedením profesionálnych trénerov či skatepark pod Mostom SNP.



Festival myslí aj na znevýhodnených. Súčasťou programu pre nepočujúcich je napríklad vychádzka na Slavíne. Rodiny s deťmi spolu s nevidiacimi a slabozrakými pozývajú organizátori na špeciálne Rande s mestom s názvom Od mestských privilégií až k voľbe richtára. Na Hravom nádvorí Primaciálneho paláca si bude možné zahrať šach pre nevidiacich a vyskúšať si hranie šachu s prekrytými očami.



Atmosféru festivalu dotvorí hudobný program.



Tradícia, prečo sa na Deň svätého Juraja mesto otvára svojmu obyvateľstvu, sa viaže na históriu Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania Prešporka práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Ojedinelá mestská výsada vo vtedajšej Európe sa spájala s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.



Bližšie informácie sú na webe www.bratislavskemestskedni.sk.