Bratislava opäť zrušila súťaž na modernizáciu Ružinovskej radiály
Hlavné mesto zároveň vyhlásilo ďalšiu opakovanú súťaž.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Hlavné mesto zrušilo ďalšiu verejnú súťaž na zhotoviteľa plánovanej komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály v Bratislave. Hoci sa do súťaže tentokrát prihlásili traja uchádzači, všetci výrazne prekročili predbežnú hodnotu zákazky. Hlavné mesto zároveň vyhlásilo novú, opakovanú súťaž. Predpokladaná hodnota zákazky je 100,45 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
V už opakovanej súťaži bola predbežná hodnota zákazky stanovená na 102 miliónov eur. „V lehote boli predložené tri ponuky, ktoré prekročili predbežnú hodnotu zákazky, a to v rozmedzí o takmer päť až 16 miliónov eur bez DPH,“ konštatuje magistrát v oznámení o zrušení zákazky.
Hlavné mesto zároveň vyhlásilo ďalšiu opakovanú súťaž. Predpokladaná hodnota zákazky je najnovšie 100,45 milióna eur. Súťažné ponuky je možné podávať do 26. januára 2026. Magistrát zároveň do súťaže zapracoval viaceré zmeny. Okrem iného upravil napríklad aj špecifikáciu električkových a autobusových prístreškov.
Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, vydal začiatkom roka stavebné povolenie pre projekt, právoplatnosť nadobudlo 1. apríla.
Práce majú byť rozdelené na etapy. Električková trať prechádza ulicami Špitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská po križovatku s Čmelíkovou ulicou. Začiatok stavby je na križovatke ulíc Špitálska/Ul. 29. augusta. V rámci projektu má byť kompletne zmodernizovaná celá električková trať, ale aj zmodernizované existujúce semafory a dobudované nové v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné na zaistenie prednosti električky. Súčasťou prác majú byť aj úpravy komunikácií, križovatiek a chodníkov.
Hlavné mesto zároveň nedávno vyhlásilo aj verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na plánované predĺženie Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov. Lehota na predkladanie ponúk je 16. januára 2026.
