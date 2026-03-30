Bratislava opätovne odstránila oplotenie na Satinského ulici
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Hlavné mesto v pondelok opätovne odstránilo oplotenie a spriechodnilo Satinského ulici v bratislavskom Starom Meste. Urobilo tak po tom, ako bola ulica koncom minulého týždňa opätovne zatarasená. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Môžeme potvrdiť, že hlavné mesto dnes opätovne odstránilo oplotenie a spriechodnilo Satinského ulicu. Prítomnosť mestskej polície pri odstraňovaní oplotenia súvisela so zabezpečením bezpečného priebehu zásahu,“ skonštatoval Bubla.
Ďalší postup bude bratislavský magistrát riešiť v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto. Tá sa už v januári, pri prvom odstránení oplotenia, vyjadrila, že bude aj naďalej pokračovať vo všetkých dostupných právnych krokoch, aby Satinského ulica ostala trvalo priechodná a aby nedochádzalo k svojvoľnému zahradzovaniu verejného priechodu, ktorý má slúžiť verejnosti.
Hlavné mesto odstránilo oplotenie už začiatkom roka. Urobilo tak po tom, ako mestská časť v rámci kontroly konštatovala, že plot a bránka neboli umiestnené v súlade so zákonom ani s územnoplánovacou dokumentáciou a vyzvala mesto i vlastníkov na odstránenie plota. Keďže sa na stanovisku miestnej samosprávy nič nezmenilo, magistrát podľa jeho slov nerozumel minulotýždňovému opätovnému osadeniu oplotenia. Podotkol, že oplotenie komplikuje každodenné fungovanie nielen obyvateľom Dunajskej ulice, ale aj pacientom nemocnice či žiakom blízkeho gymnázia.
Obyvatelia priľahlej bytovky prehradili Satinského ulicu oplotením ešte v roku 2016 po vybudovaní novej nemocnice. Ulica tak nemohla plniť svoju základnú funkciu verejného prepojenia medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou. Obyvatelia Dunajskej a okolia preto roky volali po vyriešení problému. Opätovné spriechodnenie ulice pre chodcov v januári 2026 sa podľa samosprávy stretlo s pozitívnou odozvou. Aj po spriechodnení zostala ulica neprejazdná pre vozidlá.
Satinského ulica sa nachádza v Starom Meste blízko Univerzitnej nemocnice - Nemocnice sv. Michala. Od roku 2015 je pomenovaná po hercovi a komikovi Júliusovi Satinskom. Je pešou spojnicou medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou. Zatarasili ju však majitelia pozemkov pod komunikáciou, pretože nechceli, aby popod ich bytový dom chodili ľudia.
