Bratislavské operačné stredisko riešilo od októbra 49.254 telefonátov

Bratislava 11. januára (TASR) - Nové operačné stredisko Mestskej polície Bratislava, ktoré začalo fungovať v októbri 2021, muselo za prvé tri mesiace riešiť 49.254 telefonátov. Ide o volania verejnosti, ale aj následné hovory operátorov napríklad s policajtmi v teréne, či so záchrannou zdravotnou službou. Bratislavská mestská polícia o tom informuje na svojom webe.



"Samého ma prekvapil počet udalostí, ktoré musíme riešiť, nerátali sme s až tak veľkým počtom," skonštatoval zástupca veliteľa operačného strediska Imrich Hempfinger. Rastúci počet hovorov na tiesňovú linku 159 svedčí podľa Martina Králika z operačného strediska o dôvere obyvateľov.



Mestská polícia sa podľa jeho slov stala pre mnohých ľudí prvým číslom, ktoré ľudia vytáčajú, niekedy to však môže byť na škodu. "Volajú nám napríklad aj v prípadoch, keď nájdu ležať bezvládneho človeka na zemi. My tam prídeme a následne napríklad zistíme, že potrebuje nutne lekárske ošetrenie. Tie dve či tri minúty, keď oznam preveríme a zavoláme záchranku, môžu rozhodnúť o živote človeka," priblížil Králik.



Ako podotkol, ľudia, ktorí nahlasujú podnety, nevedia niekedy správne zhodnotiť, koho majú privolať. Stáva sa to aj pri požiaroch, keď mestskí policajti prichádzajú po oznámení k takým, ktoré nedokážu vlastným hasiacim prístrojom z auta uhasiť. Problémom býva aj zlé nahlasovanie adries. "Je potrebné čo najpresnejšie špecifikovať miesto, ideálne povedať ulicu, číslo domu alebo aspoň známy záchytný bod. Ak sa jedná napríklad o priestupok šoféra, tak je dôležité nahlásiť aj auto, jeho farbu a značku," skonštatovali zamestnanci operačného strediska.



Čo najviac získaných informácií k ohlasovanej situácii im, ako tvrdia, pomôžu rozhodnúť sa, koho na miesto pošlú a či privolajú aj iné bezpečnostné zložky. Za dôležité považujú tiež, aby ľudia neskladali predčasne telefón. "Stáva sa, že volajúci nahlási situáciu a vzápätí zloží a my nemáme potrebné informácie. Je dôležité, aby nám dal možnosť spýtať sa na všetko, čo pre kvalitný zásah potrebujeme," povedal veliteľ zmeny v operačnom stredisku Rastislav Hanzl. Poskytnúť všetky informácie je podľa neho ešte dôležitejšie, keď nahlasuje verejnosť podnety prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie.



Fungovanie tiesňovej linky mestskej polície 159 sa spustením operačného strediska v hlavnom meste zmenilo. Stredisko je už priamo napojené na štátnych policajtov, zdravotných záchranárov i hasičov. V rámci Slovenska je to unikátom. V rámci strediska funguje aj nové kamerové pracovisko.