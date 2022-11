Bratislava opraví cez víkend úsek cyklopruhu na Devínskej ceste

Bratislava 11. novembra (TASR) – Hlavné mesto bude počas nadchádzajúceho víkendu (12. – 13. 11.) opravovať úsek cyklopruhu na Devínskej ceste v bratislavskej Karlovej Vsi. Práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia. Na sociálnej sieti o tom informuje mestská časť. Ide o úsek cesty, na ktorom ochranný pruh pre cyklistov nespĺňa parametre a mesto avizovalo jeho opravu.



"Pokiaľ pôjdete počas víkendu autom alebo bicyklom po Devínskej ceste, musíte rátať s dopravnými obmedzeniami. Oprava cyklochodníka si vyžiada obmedzenia dopravy v jednom jazdnom pruhu v dĺžke približne 250 metrov," upozorňuje samospráva.



Opravovaný úsek sa začína pri zastávke mestskej hromadnej dopravy (MHD) Kadlečík a pokračuje v smere do centra mesta.



Polícia pred časom upozornila, že ochranný pruh pre cyklistov na Devínskej ceste nespĺňa potrebné parametre. V určitých miestach totiž nemá parametre v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, teda 1,2 metra. Apelovala na cyklistov, aby si dávali pozor na výtlky, poškodenú vozovku či nečistoty, ktoré sa na ochrannom pruhu nachádzajú.



Hlavné mesto prisľúbilo opravu úseku. Vyznačenie ochranných pruhov označil magistrát za dočasné dopravné riešenie pre bezpečnosť účastníkov cestnej premávky so zreteľom na najzraniteľnejších. Deklaruje, že na komplexnom riešení Devínskej cesty pracuje. Celkovú situáciu na nej bude zároveň mesto monitorovať. Rovnako tak bude vyhodnocovať údaje o počte cyklistov z cyklosčítačov.



Ochranný pruh pre cyklistov je vodorovné dopravné značenie, do ktorého smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby. V zmysle zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov.