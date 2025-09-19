Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislava opraví povrch vozovky na križovatke Vlárska-Stromová

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Vodičov radnica vyzvala k zvýšenej opatrnosti pri prejazde daným úsekom.

Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava začne v sobotu (20. 9.) s opravou vozovky na križovatke ulíc Vlárska a Stromová na Kramároch. Práce bude vykonávať počas najbližšieho i posledného septembrového víkendu (27. - 28. 9.). Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti.

„Odfrézujeme starý povrch a položíme nový asfalt, prídlažbu a opravíme poškodené obrubníky,“ približuje rozsah prác, počas ktorých bude križovatka prejazdná s obmedzeniami. Vodičov radnica vyzvala k zvýšenej opatrnosti pri prejazde daným úsekom.
