Bratislava opraví v lesoparku časť Cesty mládeže

Bratislava 25. septembra (TASR) – Mesto Bratislava začne v pondelok (28. 9.) opravovať v lesoparku Cestu mládeže, a to v úseku od Snežienky po konečnú autobusu číslo 43, Sanatórium. Najväčšiu zmenu majú po obnove pocítiť cyklisti, keďže je to najviac frekventovaná cyklotrasa v lesoparku Železná studnička – Biely kríž. Na sociálnej sieti o tom informujú Mestské lesy v Bratislave.



"Cesta je momentálne v zlom stave, chodníky sú na niektorých miestach úplne rozpadnuté a nepoužiteľné. S mestom sme o oprave tejto cesty intenzívne komunikovali už od začiatku roka," spresnila mestská organizácia.



Je to podľa nej pomerne špecifická oprava, keďže cestu nevyužívajú primárne motoristi (zákaz vjazdu), ale najmä návštevníci lesoparku, teda cyklisti, peší, rodiny s deťmi, bežci a MHD. Kompletná obnova sa bude týkať aj chodníkov a obrubníkov. Spolu ide o 3760 štvorcových metrov (m2) cestnej komunikácie a 2178,4 m2 chodníka. Oprava bude trvať asi do začiatku novembra, cesta bude po celý čas opráv priechodná. Premávať bude aj linka MHD 43 až po konečnú zástavku.



Mestské lesy v Bratislave avizujú, že sa pripravuje komplexná oprava ďalšej časti promenády v úseku kontajnerový bufet – Snežienka.