Bratislava: Oslavy Nového roka budú v bezpečnej a kontrolovanej zóne

Bratislava 31. decembra (TASR) - Silvestrovská zábava v centre Bratislavy, ktorá vyvrcholí tradičným polnočným ohňostrojom na Dunaji, spojeným so svetelnou hudobnou šou, bude v priateľskej atmosfére a v bezpečnej i kontrolovanej zóne. Deklaruje to mesto Bratislava. Do centra osláv povedie šesť kontrolovaných vstupov, na ktorých budú policajti dávať pozor, aby návštevníci vstupovali bez akýchkoľvek nebezpečných predmetov, napríklad sklenených fliaš, ostrých a nebezpečných predmetov.



Obyvatelia i návštevníci Bratislavy sa môžu prísť do centra na Hviezdoslavovom námestí zabávať od 21.30 h do 02.00 h Nového roka (1. 1.), kde bude zábava pod holým nebom. Bratislava si aj tento rok pripravila vizuálno-svetelnú šou s nadrozmernou svetelnou časomierou na Námestí Ľudovíta Štúra. Odratávať bude záverečné minúty roka 2019. "Spolu s unikátnou scenériou dunajského nábrežia tak vystupňuje vizuálny zážitok divákov, kým bude presne o polnoci z lode na Dunaji odpálený tradičný bratislavský silvestrovský ohňostroj. Skúsenosti z posledných ročníkov ukazujú, že atraktívny polnočný event - 'countdown' a polnočný ohňostroj dokážu pritiahnuť do centra Bratislavy desiatky tisíc ľudí," informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Centrálne oslavy s ohňostrojom vníma hlavné mesto aj ako otázku bezpečnosti. Tvrdí, že sa tým znižuje riziko nekontrolovateľného používania zakázanej zábavnej pyrotechniky a "divokejšej" zábavy v rôznych častiach mesta. Na bezpečnosť a nerušený chod silvestrovskej noci budú dohliadať posilnené hliadky mestskej a štátnej polície spolu s pracovníkmi strážnej služby a zdravotníkmi.



"O čistotu v meste sa priebežne počas celej silvestrovskej noci bude starať 45 pracovníkov, ktorí budú vysypávať koše, upratovať verejné priestranstvá a operatívne čistiť centrum mesta podľa potreby. Čistiace práce sú naplánované do približne 12.00 h nasledujúceho dňa," spresnil Bubla.



Pre oslavy Nového roka bude približne od 20.00 h vylúčená premávka električiek na Mostovej a Jesenského ulici a približne od 22.00 h bude vylúčená doprava z Vajanského a Rázusovho nábrežia. Dopravné obmedzenia budú trvať približne do stredy (1.1.) 02.00 h.



Mesto Bratislava žiada všetkých, ktorí sa chystajú oslavovať Nový rok v centre mesta, aby v prípade dopravy uprednostnili MHD pred automobilovou dopravou.



Na Silvestra budú denné linky bratislavskej MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim "pracovný deň – školské prázdniny". Od 20.00 h dôjde k úpravám trás liniek 1 a 4. Od 22.00 h aj ku zmenám na linkách 29, 50 a 70 a N33. Nočná doprava bude počas celej noci posilnená mimoriadnymi linkami, vypravením vozidiel s vyššou kapacitou a vloženými spojmi. Na Nový rok (1. 1.) budú opätovne vypravené denné linky MHD od začiatku dennej premávky podľa víkendových cestovných poriadkov.