Silvestra bude v Bratislave bez ohňostroja, pyrotechnika je zakázaná

Bratislava 31. decembra (TASR) - Mesto Bratislava privíta nový rok bez tradičného ohňostroja. Argumentuje ekologickými i ekonomickými dôvodmi. O silvestrovskú atmosféru však obyvatelia i návštevníci neprídu. Mestská polícia zároveň upozorňuje na zákaz celoročného používania pyrotechniky.



"Výpadky z rozpočtu nás nútia šetriť. Vnímame tiež čoraz viac žiadostí, aby vstup do nového roka v meste prebehol v pokoji a bez petárd," odôvodnil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Magistrát však ubezpečuje, že o odrátanie posledných sekúnd starého roka Bratislavčania neprídu. Odrátavať ich budú môcť spolu so svetelným počítadlom pred historickou budovou SND. Atmosféru má dotvoriť aj Staromestský a Hlavný vianočný trh na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí.



Používať zakázanú pyrotechniku neodporúča ani mestská polícia, ktorá môže v prípade nerešpektovania zákazu udeliť pokuty. V blokovom konaní do výšky 33 eur, v správnom konaní do výšky 500 eur. Pripomína tiež posilnenie hliadok najmä počas silvestrovskej noci.



Výrazné zvýšené hliadkovanie avizuje v uliciach mesta, zameria sa však aj na oblasti, ako je napríklad bratislavská zoo či okolie útulku Slobody zvierat. Monitorovať bude aj miesta v blízkosti mestských lesov i ďalšie lokality, o ktorých má aj z uplynulých rokov vedomosť, že v nich dochádza k opakovanému odpaľovaniu pyrotechniky.



Upriamuje pozornosť aj na to, že okrem pokuty môžu ľudia odpaľovaním pyrotechniky ohroziť seba či iných, ako aj zvieratá. Každý rok sa hliadky mestskej polície stretávajú s rôznymi zraneniami v dôsledku neopatrnej manipulácie s pyrotechnickými výrobkami. Ide najmä o popáleniny, tržné rany, pomliaždeniny a odreniny, najčastejšie v oblasti rúk a tváre. Výnimkou nie sú ani ťažšie zranenia ako odtrhnuté prsty či poškodený zrak. Riziko zranenia znásobuje aj konzumácia alkoholu.



Zabúdať netreba ani na to, že výrazné zvukové a svetelné efekty, ktoré častokrát sprevádzajú odpaľovanú pyrotechniku, môžu vyvolať stresové situácie najmä u starších a citlivých ľudí, ale tiež u domácich a voľne žijúcich zvierat. "Výbuchy stoja často napríklad za útekmi psov a spôsobujú utrpenie aj lesnej zveri," zdôrazňuje hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová s tým, že neraz sa pyrotechnické výrobky podpísali aj na zdravotnom stave zvierat v zoo.



V Bratislave už ôsmym rokom platí celoročný zákaz používania pyrotechniky, vrátane Silvestra a Nového roka. Povolená je len detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 a scénická pyrotechnika.