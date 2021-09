Osobnosti doručia certifikát, ktorým môže verejnosť podporiť charitu

Bratislava 14. septembra (TASR) – Bratislavčania môžu počas utorka podporiť charitatívny projekt objednaním certifikátu, ktorý im slávne osobnosti doručia priamo domov. Do projektu sa zapojilo vyše 40 osobností, ktoré sa zmenia na cyklokuriérov. Sú súčasťou charitatívneho projektu s názvom Misia – Aby bol svet lepší. Certifikáty budú rozvážať od 10:00 do 17:00.



Osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského života budú roznášať autorské certifikáty z dielne výtvarníka Petra Stankoviča firmám, súkromným osobám či inštitúciám. Informácie o objednaní certifikátu, ako aj o zozname detí, ktoré sa podporia, sú na profile projektu na sociálnej sieti.



Za vyzbierané peniaze sa podľa ambasádora projektu Nikitu Slováka nakúpia potrebné zdravotnícke pomôcky konkrétnym postihnutým deťom a mladým ľuďom.



Do projektu sa zapojili napríklad Anna Šišková, Martin Mňahončák, Jany Landl, Marcel Forgáč či Richard Lintner. Oblečení budú vžltých tričkách s červenými vlajočkami a slogom MISIA 14.