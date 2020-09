Po 25 rokoch sa otvára bývalá Lekáreň u Salvátora

Bratislava 19. septembra (TASR) – Hlavné mesto otvára po 25 rokoch pre verejnosť Lekáreň u Salvátora na Panskej ulici v Bratislave. Sprístupňuje v nej od soboty výstavu starých fotografií, ktoré pripomínajú atmosféru týchto priestorov. Výstava má zároveň upriamiť pozornosť na to najcennejšie, čo sa okrem mobiliáru v interiéri i exteriéri bývalej lekárne nachádzalo. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.



Bratislavský magistrát sa dlhšie snažil vrátiť tento priestor verejnosti, s objektom však nemohlo voľne disponovať pre nevyriešené vlastnícke vzťahy. Problém sa podarilo tento rok v lete vyriešiť a hlavné mesto sa stalo výlučným vlastníkom objektu. "Dom z roku 1904 je verejnosťou vnímaný ako ikonický objekt Bratislavy, a preto sa vedenie mesta rozhodlo sprístupniť priestor bývalej lekárne všetkým, ktorí majú radi čaro výnimočných priestorov," poznamenala Rajčanová.



Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej ulici, teda do objektu susediaceho so súčasným domom u Salvátora. Fungovala tam celé 19. storočie, až kým jej mobiliár neodkúpil začiatkom 20. storočia bratislavský mešťan Rudolf Adler.



Lekárnik si dal postaviť v roku 1904 firmou Kittler a Gratzl nájomný dom u Salvátora na Panskej ulici hneď vedľa Csákyho paláca a dal tam preniesť lekárenský nábytok. Priestor "oficíny", teda dielne, respektíve pracovnej miestnosti, dal lekárnik vydláždiť ozdobnou keramickou dlažbou, ktorá je zachovaná dodnes.



Lekáreň fungovala v Adlerovom dome od roku 1904 nepretržite počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu a aj počas socializmu. Činnosť lekárne sa skončila v roku 1995 jej privatizáciu. Lekáreň sa spolu s mobiliárom dostala do rúk súkromného vlastníka, ktorý ho dal odviezť mimo Bratislavy.



Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť do 31. októbra, a to každý deň okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný.