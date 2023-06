Bratislavské kúpaliská otvoria cez víkend, vstupné sa po rokoch mení

Bratislava 16. júna (TASR) - V sobotu (17. 6.) sa začína tohtoročná letná sezóna na bratislavských mestských kúpaliskách. Už od soboty bude otvorený Areál zdravia Zlaté Piesky a kúpaliská Rosnička, Lamač a Krasňany, od utorka (20. 6.) tiež kúpaliská Delfín a Tehelné pole. Kúpalisko Rača otvoria do konca júna. Návštevníci musia rátať s upravenou cenou vstupného, ktorá sa zvyšuje prvýkrát od roku 2018. Informovala o tom Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.



"Zvýšenie cien nás neteší, no v súvislosti s infláciou, vyššími nákladmi za energie a výpadkami desiatok miliónov eur v rozpočte mesta po viacerých legislatívnych opatreniach bol tento krok nevyhnutný," uviedol riaditeľ STaRZ Ladislav Križan.



Upozornil, že návštevníci môžu využiť výhodnejší online nákup jednorazových lístkov či permanentiek. "Napríklad jednorazový lístok pre dospelého stojí na pokladnici na väčšine kúpalísk v správe STaRZ päť eur, pri kúpe online sú to štyri eurá, pričom táto cena platí pre všetky vekové kategórie," dodal Križan.



Oznámil tiež, že na jednotlivých kúpaliskách čakajú návštevníkov novinky. "Napríklad na Rosničke nájdu návštevníci špeciálny teqball stôl, ktorý kombinuje prvky futbalu a stolného tenisu, a na kúpalisku Tehelné pole pomôže zdravotne znevýhodneným so vstupom do vody nový zdvihák. V Areáli zdravia Zlaté piesky sú k dispozícii návštevníkom nové pitné fontánky aj sprchy," spomenul.