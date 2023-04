Bratislava otvorila dotačnú výzvu na podporu pohybových aktivít

Bratislava 4. apríla (TASR) – Hlavné mesto otvára dotačnú výzvu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Do výzvy je možné prihlásiť sa do 30. apríla. Alokované finančné prostriedky sú pre tento rok vo výške 200.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



Novinkou je, že pre rok 2023 bude úspešným žiadateľom o podporu projektu schválená minimálne 500-eurová dotácia. Zvyšuje sa tiež maximálna výška, ktorú žiadateľ môže prostredníctvom tohto dotačného podprogramu získať. Tá sa zvyšuje z pôvodných 3320 eur na 5000 eur.



"Maximálna výška dotácie v rámci kalendárneho roka, ktorú žiadateľ môže získať od hlavného mesta, sa tiež zvýšila z 10.000 na 15.000 eur," doplnila Schmucková.



Žiadosti sa podávajú prostredníctvom tzv. e-systému. Noví uchádzači o dotáciu sa registrujú, tí, ktorí sa už registrovali v minulosti, sa prihlásia pod prihlasovacími údajmi, ktoré si zvolili pri prvej registrácii. Potrebné je vyplniť formulár žiadosti v predmetnej výzve a vrátane povinných príloh ho odoslať v e-systéme do stanoveného termínu uzávierky.



Grantový Podprogram 1 je jedným zo štyroch podprogramov grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste. Jeho cieľom je podpora športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných na zapojenie obyvateľov s dôrazom na deti a mládež do aktívneho využívania voľného času.