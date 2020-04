VIDEO: Bratislava otvorila karanténne mestečko pre ľudí bez domova

Bratislava 16. apríla (TASR) - Mesto Bratislava otvorilo vo štvrtok na Zlatých pieskoch "karanténne mestečko" pre ľudí bez domova. Ide o jedno z opatrení pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu. V hlavnom meste je podľa odhadov asi 4000 ľudí bez domova. Doteraz podľa bratislavského primátora Matúš Valla medzi nimi neevidujú ochorenie COVID-19.







Hlavné mesto tvrdí, že ľudia bez domova nemajú kam ísť, ak ide o domácu karanténu pre nový koronavírus. "Je to pritom jedna z najohrozenejších skupín v prípade aktuálnej pandémie. Tým, že chránime túto minoritnú skupinu, chránime aj ostatných Bratislavčanov a verejné zdravie pred tým, aby sa prípadná nákaza nešírila po meste," povedal Vallo. Kapacita karanténneho mestečka je aktuálne pre 50 ľudí, Bratislava je však pripravená v prípade nutnosti ju zväčšiť na 230.



Ľudia bez domova tam dostanú potrebnú starostlivosť a budú im poskytnuté služby, ak existuje podozrenie, že boli v kontakte s infikovaným človekom, alebo majú mierne príznaky ochorenia. "Zatiaľ takýto prípad v Bratislave neevidujeme," povedal Vallo. Spresnil, že hlavné mesto má mestský terénny tím, venujúci sa ľuďom bez domova, magistrát podporuje tiež neziskové organizácie, ktoré sa tejto skupine venujú, a samospráva pripravuje pre ľudí bez domova aj ubytovací projekt "dobrovoľnej samoizolácie". "Pripravujeme krízový priestor pre nocľah ľudí bez domova, ak by nastala situácia, že by prestala fungovať niektorá z nocľahárni v Bratislave," spresnil primátor s tým, že vďaka pomoci armády nainštalovali v meste aj prvé hygienické stanice.



Otvorenia karanténneho mestečka sa zúčastnil aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Rezort tu totiž poskytol 250 poľných lôžok, 250 matracov a 250 spacích vakov. Zabezpečil tiež hygienické potreby, pitnú vodu, ale aj lekára Ozbrojených síl SR so zdravotníckym tímom. "Vojaci tiež budú strážiť tento areál. Nepreferujeme takýmto spôsobom Bratislavu. Participujeme na rôznych projektoch v rámci celej SR a spolupracujeme aj s inými mestami a obcami," povedal minister. Rezort obrany podľa jeho slov pomáha tam, kde vie, priznal však, že jeho zdroje nie sú nekonečné. "Nasadzujeme veľké množstvo personálu, techniky i finančných zdrojov, aby sme pomohli domácemu krízovému manažmentu v boji proti novému koronavírusu," skonštatoval Naď. V karanténnom mestečku budú podľa slov zástupcov hlavného mesta pôsobiť sociálni pracovníci, zdravotnícky personál a v prípade potreby tam bude zabezpečená aj psychiatrická starostlivosť.