Bratislava otvorila KOLO, stabilné mestské centrum opätovného použitia

Bratislava 8. októbra (TASR) – Hlavné mesto v spolupráci s mestskou organizáciou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) otvorili v sobotu Bratislavské centrum opätovného použitia – KOLO. Ide o prvé re-use centrum a stabilný priestor, kde môžu návštevníci získať veci z druhej ruky alebo priniesť tie, ktoré im už v domácnosti neslúžia, ale sú plne funkčné a použiteľné. Prvý deň priestor navštívilo vyše 800 ľudí, ktorí si odniesli približne dve tony predmetov.



"Otvorenie stabilného priestoru, kde môže ktokoľvek prísť darovať alebo si odniesť funkčné veci, je výsledkom úsilia, ktoré sme začali pred dvomi rokmi, keď sme začali organizovať mestské bazáre. Mesto sme ušetrili o viac ako 50 ton zbytočného odpadu," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Priestor KOLO sa nachádza v areáli obchodného centra na Pestovateľskej ulici, v blízkosti centrály OLO. Otvorené bude šesť dní v týždni. V utorok až piatok bude otvorené od 10.00 do 18.00 h, počas víkendov do 17.00 h. V pondelky bude KOLO zatvorené.



"Naším cieľom je, aby sme v KOLO vytvorili aj priestor na stretávanie sa, kde budeme podporovať ďalšie vzdelávanie v témach udržateľnosti a kde budeme prepájať komunity – mestské organizácie, rôzne firmy, školy, so záujmom o zelené témy," doplnila projektová manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová.



Otvoreniu centra predchádzal mesačný zber nepotrebných, avšak plne funkčných vecí z domácností. Obyvatelia priniesli viac ako sedem ton predmetov na opätovné použitie. Zoznam predmetov, ktoré KOLO prijíma a ktoré nie, je zverejnený na webovej stránke www.olo.sk.