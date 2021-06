Bratislava otvorila Prüger-Wallnerovu záhradu, prístupná bude denne

Z otvorenia Prüger-Wallnerovej záhrady v Starom Meste v Bratislave v piatok 4. júna 2021. Na snímke hracie prvky pre deti. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. júna (TASR) – Mesto Bratislava v piatok slávnostne otvorilo Prüger-Wallnerovu záhradu v blízkosti Horského parku, pri Havlíčkovej a Nekrasovovej ulici. Plánuje v nej vytvoriť komunitnú záhradu a centrum pre deti, školákov a rôzne školské a mimoškolské aktivity. Všetky nové prvky by mali byť pre verejnosť sprístupnené do jesene tohto roka.Záhrada bude od tohto víkendu pre ľudí prístupná každý deň, nielen počas víkendov, ako to bolo doteraz.povedal bratislavský primátor Matúš Vallo.Pri revitalizácii prírodného areálu sa prihliadalo na zachovanie biotopu mokradí. Záhrada je podľa mesta ideálna na komunitné využitie a ponúka možnosti, ktoré Horský park nemá. Snahou samosprávy je preto vytvoriť tam priestor na oddych, vzdelávanie a komunitný život. Súčasťou je aj komunitná záhradka, kde sa uplatnia zásady prírodného pestovania.Od začiatku júna tam rekonštruujú domček a skleníky, kde by mali vzniknúť komunitné centrum a ekocentrum či letná čitáreň s expozíciou. O konečnej podobe skleníkov sa ešte vedie diskusia.priblížila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. V Prüger-Wallnerovej záhrade budú bývať aj kultúrne a komunitné podujatia. Záhrada bude tiež súčasťou júnového podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.Hlavné mesto začalo rozvíjať projekt revitalizácie záhrady v máji 2020. Práce však zabrzdila pandémia. V prvej fáze čistili hrubo zarastený aneprístupný areál. Nasledoval mobiliár, prvky na zachovanie biodiverzity, vysádzanie nových stromov, kvetinovýchzáhonov, detské ihrisko a komunitná záhrada. Motiváciou na prvú fázu sprístupnenia záhrady koncom minulého roka bola pandémia, keď sa násobne zvýšil záujem ľudí tráviť čas v prírode.