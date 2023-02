Konanie o správnom delikte pri pieskovaní lúk v Petržalke neukončili

Bratislava 28. februára (TASR) – Konanie o správnom delikte v súvislosti s pieskovaním lúk v bratislavskej Petržalke ešte z roku 2021 nebolo zatiaľ ukončené. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré spadajú okresné úrady. Konanie začal Okresný úrad (OÚ) Bratislava po skonštatovaní porušenia zákona o odpadoch. Mestská časť tieto tvrdenia odmieta.



"Konanie o správnom delikte ešte nebolo ukončené rozhodnutím. Dôvodom je, že mestská časť Petržalka na konaní namietala, že nejde o odpad," skonštatoval rezort vnútra.



V rámci konania okresný úrad mestskej časti odporučil, aby sa obrátila na okresný úrad v sídle kraja a požiadala ho, aby rozhodol, či v prípade použitého piesku z pieskovísk ide o odpad alebo nie. Odôvodnil to presvedčením samosprávy o tom, že o odpad nejde. Posudzovateľ použitý piesok označil za odpad. Vypracovať posudok tak nebolo účelné a mestská časť žiadosť o vydanie rozhodnutia v predmetnej veci okresnému úradu v sídle kraja nedoručila.



"Keďže odbor, ktorý začal správne konanie o správnom delikte a uložení pokuty, nedostal požadované rozhodnutie, môže v konaní ďalej pokračovať a vydať rozhodnutie o výške sankcie," poznamenalo ministerstvo.



Podnet na prešetrenie postúpil okresnému úradu Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. Podal ho bývalý petržalský miestny poslanec Juraj Kríž, ktorý bol presvedčený, že došlo k porušeniu zákona o ochrane verejného zdravia, zákona o ochrane prírody a krajiny a tiež zákona o odpadoch.



Zámerom pieskovania lúk bolo vyrovnať nerovnosti terénu pred začatím prvej fázy kosenia, ako aj prevzdušniť pôdu, ktorá použitím piesku dokáže lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. Následne bol zapracovaný pomocou strojových zariadení do pôdy. Mestská časť si porušenia zákona vedomá nie je. Argumentuje tým, že použila približne 37 ton piesku z detských ihrísk materských škôl, nie verejných pieskovísk.