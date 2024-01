Úrad zastaví konanie v súvislosti s pieskovaním lúk v Petržalke

Bratislava 15. januára (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Bratislava zastaví konanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi v súvislosti s pieskovaním lúk v Petržalke. Odôvodňuje to tým, že nešlo o odpad. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR, pod ktoré spadajú okresné úrady. Konanie začal úrad v roku 2021 po skonštatovaní porušenia zákona o odpadoch. Mestská časť tieto tvrdenia v minulosti odmietla.



"Vzhľadom na skutočnosť, že nie je taxatívne určená povinnosť zbaviť sa piesku z pieskovísk ako odpadu a držiteľ ho použil na účel, na ktorý sa piesok bežne používa, okresný úrad konanie zastaví, keďže nešlo o odpad," skonštatoval rezort vnútra s tým, že problém konzultoval úrad aj s ministerstvom životného prostredia.



Podľa odboru starostlivosti o životné prostredie nie je povinnosť výmeny piesku z pieskovísk ich prevádzkovateľom taxatívne určená zákonom, respektíve vyhláškou. Na druhej strane je však prevádzkovateľ povinný pieskovisko pravidelne čistiť a udržiavať, aby nepredstavovalo ohrozenie zdravia. Výmena piesku je pritom v jeho kompetencii.



Podrobnosti o požiadavkách na pieskoviská špecifikuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Okrem iného sa v nej uvádza, že ak prevádzkovateľ pieskovisko neudržiava a nečistí, dopúšťa sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva. V stanovisku ku konaniu mestská časť uviedla, že sa piesok menil systematicky. "Pred výmenou piesku boli úradu 10. marca 2021 doložené jeho vzorky potvrdzujúce, že pieskoviská spĺňali požadované parametre v zmysle vyhlášky," tlmočil rezort vnútra s tým, že v tomto prípade nebola povinnosť zbaviť sa piesku, lebo nevyhovuje parametrom na jeho použitie v pieskovisku.



Podnet na prešetrenie postúpil okresnému úradu Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Podal ho bývalý petržalský miestny poslanec Juraj Kríž, ktorý bol presvedčený o tom, že došlo k porušeniu zákona o ochrane verejného zdravia, zákona o ochrane prírody a krajiny a aj zákona o odpadoch.



Zámerom pieskovania lúk bolo vyrovnať nerovnosti terénu pred začatím prvej fázy kosenia, ako aj prevzdušniť pôdu, ktorá použitím piesku dokáže lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. Následne bol zapracovaný pomocou strojových zariadení do pôdy. Mestská časť si porušenia zákona vedomá nie je. Dlhodobo argumentuje tým, že použila približne 37 ton piesku z detských ihrísk materských škôl, nie verejných pieskovísk.