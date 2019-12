Zrušili novovybudované prístrešky na Trhovisku Žilinská

Bratislava 3. decembra (TASR) – Nové prístrešky predajných stánkov na Trhovisku Žilinská v bratislavskom Starom Meste sú nelegálne. Vyplýva to z novembrového rozhodnutia okresného úradu (OÚ) ako odvolacieho orgánu. Ním totiž zrušil rozhodnutie, ktorým staromestský stavebný úrad za bývalého vedenia povolil výstavbu nových prístreškov pre lepší komfort predávajúcich i kupujúcich. Ten rozhodoval na základe odvolania a domáhania sa práv opomenutého účastníka konania.



"Okresný úrad niekoľkokrát v odôvodnení uvádza, že stavebný úrad postupoval procesne nesprávne a nedostatočne zistil skutkový stav veci. Zároveň nás zaviazal, aby sme konanie znova prejednali a rozhodli," uviedla v utorok na tlačovej konferencii Zuzana Štorcelová, vedúca staromestského stavebného úradu. Vzniknutú situáciu označuje za neštandardnú, úrad sa však podľa nej musí v nasledujúcom období zaoberať všetkými dôvodmi, pre ktoré odvolací orgán povolenie zrušil.



Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová v tejto súvislosti podotýka, že obľúbené trhovisko na Žilinskej má v súčasnosti ohrozenú budúcnosť, a to len tým, že výmena prístreškov bola zrealizovaná "v chvate pre predvolebnú kampaň." Ubezpečuje však, že mestská časť urobí všetko pre to, aby predmetný priestor zostal aj naďalej v súčasnom využívaní. „Ale musíme byť v absolútne právnom bezpečí,“ podotkla Aufrichtová.



Staré Mesto podľa nej už pred časom požiadalo vlastníka pozemku, s ktorým bola v minulosti podpísaná nájomná zmluva, aby zriadil vecné bremeno na dobu platnosti zmluvy. To by malo zabezpečiť istotu, že trhovisko ostane na svojom mieste po dobu desiatich rokov. Rokovania podľa starostky neboli v minulosti ukončené, mestská časť ich bude musieť znova otvoriť. Od rokovaní s vlastníkmi oboch pozemkov bude závisieť, či sa budú prístrešky dodatočne legalizovať, alebo budú odstránené, vedenie mestskej časti nechce dopredu špekulovať. "To sa teraz nedá povedať. Bude to závisieť od toho, akým spôsobom dôjde k dohode," doplnila Aufrichtová.



Bývalý staromestský starosta Radoslav Števčík na margo situácie povedal, že na kvalifikované vyjadrenie sa k tejto téme by musel vidieť rozhodnutie odvolacieho orgánu. "Aby som sa mohol kvalifikovane vyjadriť, potreboval by som si pozrieť rozhodnutie okresného úradu," uviedol v reakcii pre TASR. Súčasné vedenie mestskej časti pritom nevylučuje ani právne kroky, poukazujúc na viaceré pochybenia úradu v minulosti, ktoré to súčasné "zdedilo a muselo riešiť." "Je to jedna z možností. Teraz však my sme nástupca a my to musíme riešiť z pozície tam, kde sme," povedala šéfka staromestskej samosprávy.



V súvislosti s trhoviskom na Žilinskej ulici už pred časom okresný súd skonštatoval, že stavebný úrad postupoval nezákonne. Úrad mal totiž opomenúť práva vlastníka vedľajšieho pozemku, ktorý namietal, že v rámci stavebného konania nebol do celého konania prizvaný. A to aj napriek tomu, že spolu s majiteľom predmetného pozemku pod trhoviskom má vydané právoplatné územné konanie na inú stavbu. Stavebný úrad preto musel konanie obnoviť a spis nakoniec skončil na okresnom úrade.



Trhovisko na Žilinskej ulici funguje desiatky rokov, v minulosti mu takmer dve desaťročia hrozil zánik pre plánovanú výstavbu. Tú mali v pláne vlastníci oboch predmetných pozemkov. Trhovisko sa však podarilo dočasne zachrániť, keď mestská časť prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti ešte koncom roka 2016 podpísala s vlastníkom jedného pozemku zmluvu na jeho prenájom na štyri roky s možnosťou jej predĺženia na ďalšie štyri roky.



Technické služby Starého Mesta tak majú trhovisko prenajaté od 1. januára 2017, neskôr sa podarilo predĺžiť nájom na ďalších desať rokov, teda do roku 2029. V minulom roku bývalé vedenie mestskej časti informovalo, že pre zlepšenie podmienok predávajúcich a kupujúcich zabezpečí nové zastrešenie stánkov približne za 60.000 eur.



V minulosti sa objavili aj úvahy o kúpe alebo zámene pozemkov pod trhoviskom.