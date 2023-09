Bratislava: Ovlažovanie sa vo fontáne Družba už nebude v rozpore s leg

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ovlažovanie sa vo fontáne Družba na Námestí slobody v bratislavskom Starom Meste, ktorú hlavné mesto spustilo koncom júna po komplexnej rekonštrukcii, už nebude v rozpore s platnou legislatívou. Vyplýva to z novelizácie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o ochrane verejného poriadku, ktorú v utorok schválili staromestskí miestni poslanci. Právoplatnosť nadobudne 13. októbra.



"Fontána Družba tvorí výnimku pri stanovení zákazu, kde je zakázané okrem iného vo fontánach na území mestskej časti namáčať si iné časti tela okrem rúk," konštatuje dôvodová správa. Avšak kúpanie zostáva aj v tomto prípade zakázané rovnako, ako je tomu aj v prípade ostatných fontán vo verejnom priestranstve.



Zámerom rekonštrukcie fontány bolo okrem estetickej funkcie aj to, aby slúžila na relax verejnosti. Má plniť zároveň funkciu umožňujúcu ochladiť a prehádzať sa, čiže fyzický vstup do okolia jej stredovej časti. Fontána má tiež podľa samosprávy slúžiť ako detské vodné ihrisko, aj preto je voda v nej, na rozdiel od ostatných fontán, zdravotne vyhovujúca a chemicky upravená ako voda na kúpaliskách.



Poslanec Radoslav Števčík vyhlásil, že ide o amatérsky prístup. "Pokiaľ mesto netušilo, že existuje VZN, je to hanba samosprávy, že až po lete prichádza návrh na vyňatie fontány z pôsobnosti staromestského VZN," podotkol. Nemyslí si, že je dobré, keď hlavné mesto vyzývalo obyvateľov, aby porušovalo zákon a platnú legislatívu. Podľa poslanca Svena Šovčíka bolo tolerované a akceptované, že Bratislavčania a návštevníci porušovali miestny zákon.



Opačný názor zastáva starosta Starého Mesta Matej Vagač. Argumentuje tým, že nikto nečakal, že sa fontána stane takou atrakciou a že deti to pochopia ako nové miesto na hranie. "Toto sa neočakávalo," poznamenal. Zvolanie mimoriadneho rokovania poslancov k tejto téme počas leta nepovažoval za efektívne.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave v lete pre TASR uviedol, že kúpanie alebo osviežovanie sa vodou z fontány Družba je na vlastné riziko a zodpovednosť. Hygienici to odôvodnili tým, že fontána nespĺňa základné hygienické požiadavky na umelé kúpaliská a skolaudovaná bola iba na dekoračno-vizuálne účely.



Mesto argumentovalo, že po rekonštrukcii ide o kontaktnú fontánu, do ktorej je možné vstúpiť, ovlažiť a schladiť sa počas horúcich dní, nie kúpať sa.