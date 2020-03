Stopa Slovensko skontrolovalo desiatky ľudí bez domova

Bratislava 12. marca (TASR) – Občianske združenie Stopa Slovensko kontroluje v uliciach hlavného mesta ľudí bez domova, aby sa predišlo nákaze novým koronavírusom. Počas uplynulého týždňa skontrolovala terénna služba zdravotný stav a zmerala teplotu desiatkam takýchto ľudí na území Starého Mesta a priľahlých ulíc. Žiadne príznaky sa zatiaľ nepotvrdili.



"Je to naša aktívna reakcia na vekové zloženie a zdravotný stav ľudí bez domova, ktorí nenavštevujú zariadenia a sú v neustálom kontakte s verejnosťou. Snažíme sa týmto spôsobom z vlastných materiálnych zdrojov zabrániť rozšíreniu vírusu," informuje občianske združenie. Ak by sa totiž príznak prejavil čo i len u jedného človeka, je veľká pravdepodobnosť radikálneho šírenia a vysokej úmrtnosti priamo v uliciach.



Ľudia bez domova podľa združenia dostávajú informácie, ako sa majú chrániť aj v prípade, že budú na sebe identifikovať príznaky tohto ochorenia. "V našej činnosti budeme pokračovať až do pominutia rizika," ubezpečilo OZ.