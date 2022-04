PAAS by sa mal rozšíriť o zónu Ružinov-Nivy, vyhlásila Bratislava

Bratislava 5. apríla (TASR) - Bratislavský parkovací asistent (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, by sa mal koncom mája rozšíriť o ďalšiu zónu v bratislavskom Ružinove, a to o Nivy v časti Svätoplukova – Košická. Informuje o tom hlavné mesto.



Regulácia parkovania by v rámci tejto zóny mala podľa zverejnenej mapy platiť na úsekoch ulíc Svätoplukova, Kulíškova, Koceľova, Kvetná, Viktorínova, Páričkova, v časti Košickej a Mlynských nív. Po Starom Ružinove a 500 bytoch ide o tretiu pripravovanú lokalitou do PAAS.



"Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako budú v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta a ďalšie zmeny v organizácii dopravy," uviedol magistrát s tým, že pripomienky k návrhu projektu môže verejnosť posielať do 12. apríla.



Po zapracovaní pripomienok budú v priebehu apríla a mája v zóne vyznačovať parkovacie miesta. Reguláciu tu plánujú spustiť koncom mája.



PAAS začal od 10. januára platiť v Bratislave v prvých troch lokalitách, a to Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Od 23. marca sa systém rozšíril o lokalitu Starý Ružinov-východ. Od 21. apríla má pribudnúť zóna Hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste a 3. mája zóna Starý Ružinov – západ a 500 bytov. Do leta príde k rozšíreniu zóny na celú oblasť Nív, a to od Starého Mesta až po Bajkalskú ulicu.