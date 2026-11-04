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Páričkova, Košická a Svätoplukova v Bratislave prechádzajú úpravami
Práce prinesú aj dočasné dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Ulice Páričkova, Košická a Svätoplukova v Bratislave, v okolí projektu Zwirn a Pradiarne 1900, prechádzajú úpravami verejného priestoru. Cieľom je vytvoriť lepšie a bezpečnejšie podmienky pre peších, cyklistov, cestujúcich mestskou hromadnou dopravou i vodičov. Úpravy súvisia s dokončovaním novej mestskej štvrte. Stojí za nimi developerská spoločnosť YIT Slovakia. Práce si vyžiadajú i dočasné dopravné obmedzenia.
„Keď vzniká nová mestská štvrť, nemala by sa končiť hranicou samotného projektu. Záleží nám na tom, aby sa menilo k lepšiemu i okolie a aby verejné priestory dobre slúžili ľuďom, ktorí tu bývajú, pracujú alebo tadiaľto každý deň prechádzajú,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Patrik Golský.
Úpravy sa nedotknú len samotných vozoviek. Na všetkých troch uliciach sa budú obnovovať chodníky a cyklotrasy, upraví sa tiež dopravné značenie či zeleň. Súčasťou zmien majú byť aj nové priechody pre chodcov či osvetlenie na miestach so zvýšeným pohybom peších a cyklistov. Každá z ulíc si vyžiada iný rozsah úprav.
Práce prinesú aj dočasné dopravné obmedzenia. Developerská spoločnosť však deklaruje, že sa bude snažiť postupovať tak, aby nebola narušená plynulosť dopravnej prevádzky. V jednotlivých úsekoch môže dôjsť k obmedzeniu jazdných pruhov, parkovania či pohybu po chodníkoch a cyklotrasách. Pohyb chodcov má byť zabezpečený náhradnými trasami, prípadne bezpečnostnými lávkami a dočasným dopravným značením.
Má ísť o rozsiahle úpravy ciest na pozemkoch hlavného mesta. Po ukončení úprav a stavebných prác developer postupne odovzdá upravené komunikácie mestu, a to predbežne vo štvrtom kvartáli 2027. Kolaudácia ulíc je plánovaná na tretí kvartál 2027.
„Keď vzniká nová mestská štvrť, nemala by sa končiť hranicou samotného projektu. Záleží nám na tom, aby sa menilo k lepšiemu i okolie a aby verejné priestory dobre slúžili ľuďom, ktorí tu bývajú, pracujú alebo tadiaľto každý deň prechádzajú,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Patrik Golský.
Úpravy sa nedotknú len samotných vozoviek. Na všetkých troch uliciach sa budú obnovovať chodníky a cyklotrasy, upraví sa tiež dopravné značenie či zeleň. Súčasťou zmien majú byť aj nové priechody pre chodcov či osvetlenie na miestach so zvýšeným pohybom peších a cyklistov. Každá z ulíc si vyžiada iný rozsah úprav.
Práce prinesú aj dočasné dopravné obmedzenia. Developerská spoločnosť však deklaruje, že sa bude snažiť postupovať tak, aby nebola narušená plynulosť dopravnej prevádzky. V jednotlivých úsekoch môže dôjsť k obmedzeniu jazdných pruhov, parkovania či pohybu po chodníkoch a cyklotrasách. Pohyb chodcov má byť zabezpečený náhradnými trasami, prípadne bezpečnostnými lávkami a dočasným dopravným značením.
Má ísť o rozsiahle úpravy ciest na pozemkoch hlavného mesta. Po ukončení úprav a stavebných prác developer postupne odovzdá upravené komunikácie mestu, a to predbežne vo štvrtom kvartáli 2027. Kolaudácia ulíc je plánovaná na tretí kvartál 2027.