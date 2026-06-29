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Bratislava: Parkovací systém PAAS priniesol vlani vyše 22,96 mil. eur
Udelených bolo 131.690 pokút, príjmy z objektívnej zodpovednosti vo forme príjmu z pokút boli viac ako 4,86 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Bratislavský mestský parkovací systém PAAS priniesol v roku 2025 hlavnému mestu príjmy vo výške viac ako 22,96 milióna eur. Z tejto sumy predstavuje výnos mestským častiam viac ako 4,5 milióna eur. Hlavné mesto tak disponovalo výnosom vyše 18,46 milióna eur. Zároveň výdavky na zavádzanie a prevádzku regulácie zón parkovania, ktoré pokrýva výhradne hlavné mesto, boli viac ako 9,4 milióna eur. Vyplýva to z analýzy prerozdelenia výnosov za rok 2025, ktorú zobralo v júni bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) na vedomie.
Výnosy z predaja parkovacích kariet boli vlani vo výške viac ako 3,13 milióna eur, z bonusových kariet viac ako 512.000 eur a z parkovacích lístkov viac ako 14,449 milióna eur.
Udelených bolo 131.690 pokút, príjmy z objektívnej zodpovednosti vo forme príjmu z pokút boli viac ako 4,86 milióna eur.
Tvorba fondu na rozvoj udržateľnej mobility bola za rok 2025 vo výške viac ako 8,82 milióna eur, plus zostatok z minulého rozpočtového roku vo výške viac ako 3,92 milióna eur. Z fondu boli v roku 2024 použité výnosy vo výške viac ako 262.120 eur. Zostatok fondu, ktorý bol prenesený do roka 2026, je viac ako 3,92 milióna eur.
V roku 2025 bolo spustených šesť zón PAAS, a to v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke. Pripravovalo sa tiež spustenie ďalšej regulovanej zóny v Ružinove, k jej reálnemu spusteniu došlo v januári 2026.
Hlavné mesto zároveň pripomína otvorenie prvého mestského parkovacieho domu v Karlovej Vsi, na ulici Ľudovíta Fullu, ako aj nové parkovacie kapacity v Petržalke na Jungmannovej ulici. Za významný míľnik prípravy budúcich rezidentských parkovacích kapacít označil magistrát získanie právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby pre projekty parkovacích domov Saratovská v Dúbravke a Wolkrova v Petržalke či prácu na projekte parkovacieho domu Topoľčianska v Petržalke. Ten je v zlúčenom stavebnom konaní a v roku 2026 očakáva hlavné mesto stavebné povolenie.
Pokračovalo sa aj v príprave projektov P+R parkovacích stavieb, napríklad na zámere pre projekt parkovacieho domu P+R ZOO či realizácii záchytného parkoviska P+R Janíkov dvor v susedstve novej petržalskej električkovej radiály. Realizovaná bola predprojektová štúdia realizovateľnosti pre parkovisko P+R Habánsky mlyn, ktoré súvisí aj s budúcim Zážitkovým centrom vedy a Planetáriom v areáli zoo. V príprave je projekt rozšírenia existujúceho parkoviska P+R Prístavný most.
V roku 2026 sú zatiaľ za prvých päť mesiacov (január - máj) náklady (bežné aj kapitálové výdavky) vo výške viac ako 3,61 milióna eur.
Výnosy z predaja parkovacích kariet boli vlani vo výške viac ako 3,13 milióna eur, z bonusových kariet viac ako 512.000 eur a z parkovacích lístkov viac ako 14,449 milióna eur.
Udelených bolo 131.690 pokút, príjmy z objektívnej zodpovednosti vo forme príjmu z pokút boli viac ako 4,86 milióna eur.
Tvorba fondu na rozvoj udržateľnej mobility bola za rok 2025 vo výške viac ako 8,82 milióna eur, plus zostatok z minulého rozpočtového roku vo výške viac ako 3,92 milióna eur. Z fondu boli v roku 2024 použité výnosy vo výške viac ako 262.120 eur. Zostatok fondu, ktorý bol prenesený do roka 2026, je viac ako 3,92 milióna eur.
V roku 2025 bolo spustených šesť zón PAAS, a to v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke. Pripravovalo sa tiež spustenie ďalšej regulovanej zóny v Ružinove, k jej reálnemu spusteniu došlo v januári 2026.
Hlavné mesto zároveň pripomína otvorenie prvého mestského parkovacieho domu v Karlovej Vsi, na ulici Ľudovíta Fullu, ako aj nové parkovacie kapacity v Petržalke na Jungmannovej ulici. Za významný míľnik prípravy budúcich rezidentských parkovacích kapacít označil magistrát získanie právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby pre projekty parkovacích domov Saratovská v Dúbravke a Wolkrova v Petržalke či prácu na projekte parkovacieho domu Topoľčianska v Petržalke. Ten je v zlúčenom stavebnom konaní a v roku 2026 očakáva hlavné mesto stavebné povolenie.
Pokračovalo sa aj v príprave projektov P+R parkovacích stavieb, napríklad na zámere pre projekt parkovacieho domu P+R ZOO či realizácii záchytného parkoviska P+R Janíkov dvor v susedstve novej petržalskej električkovej radiály. Realizovaná bola predprojektová štúdia realizovateľnosti pre parkovisko P+R Habánsky mlyn, ktoré súvisí aj s budúcim Zážitkovým centrom vedy a Planetáriom v areáli zoo. V príprave je projekt rozšírenia existujúceho parkoviska P+R Prístavný most.
V roku 2026 sú zatiaľ za prvých päť mesiacov (január - máj) náklady (bežné aj kapitálové výdavky) vo výške viac ako 3,61 milióna eur.