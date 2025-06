Bratislava: Parkovací systém priniesol vlani príjmy vyše 17 mil. eur

Bratislava 19. júna (TASR) - Bratislavský mestský parkovací systém PAAS priniesol v roku 2024 hlavnému mestu príjmy vo výške viac ako 17,15 milióna eur. Z tejto sumy predstavuje výnos mestským častiam viac ako 3,5 milióna eur. Hlavné mesto tak disponovalo výnosom vyše 13,59 milióna eur. Zároveň výdavky na zavádzanie a prevádzku regulácie zón parkovania, ktoré pokrýva výhradne hlavné mesto, boli viac ako 8,7 milióna eur. Vyplýva to z analýzy prerozdelenia výnosov za rok 2024, ktorú zobralo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo na vedomie.



Výnosy z predaja parkovacích kariet boli vlani vo výške viac ako 2,29 milióna eur, z bonusových kariet viac ako 411.000 eur a z parkovacích lístkov (hodinové parkovanie) viac ako 11,13 milióna eur.



Udelených bolo viac ako 57.400 pokút, príjmy objektívnej zodpovednosti vo forme príjmu z pokút boli viac ako 3,3 milióna eur.



Náklady na zavádzanie regulácie zón parkovania, ktoré sú v réžii hlavného mesta, spočívajú z prípravy zóny, dopravných prieskumov a analýz, opráv povrchov vyznačovaných parkovacích miest a ciest, projektov organizácie dopravy, dopravného značenia, informačných tabúľ či zriadenia dočasných klientskych miest priamo v zónach. Ide tiež napríklad o náklady na prevádzku a kontrolu regulovaných zón parkovania.



Tvorba fondu na rozvoj udržateľnej mobility bola za rok 2024 viac ako 3,68 milióna eur, plus zostatok z minulého rozpočtového roku vo výške viac ako 510.000 eur. Z fondu boli v roku 2024 použité výnosy vo výške viac ako 1,69 milióna eur. Zostatok fondu, ktorý bol prenesený do roka 2025 je viac ako 510.000 eur.



Z fondu sa vlani využili financie na parkovacie domy, parkomaty a parkovacie zariadenia, rekonštrukciu Trenčianskej ulice vrátane parkovacích miest, ale aj prípravu ďalších parkovacích domov a záchytných parkovísk. Najvyššia suma išla na parkovací dom na ulici Ľ. Fullu v Karlovej Vsi.



V roku 2024 boli spustené dve zóny PAAS, a to v Ružinove a Karlovej Vsi, pripravená zóna v Novom Meste a kompletne prevzatá zóna v Starom Meste. Paralelne sa podľa magistrátu pripravovalo ďalších osem zón pre spustenie v najbližších rokoch.



Pripravované boli projekty na výstavbu či zriadenie P+R parkovísk, v júli 2024 bolo spustené upravené parkovisko P+R Prístavný most.



V roku 2025 sú zatiaľ za prvé tri mesiace (január - marec) náklady (bežné aj kapitálové výdavky) vo výške viac ako 1,13 milióna eur.