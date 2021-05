Parkovanie v Petržalke je podľa poslancov aktuálne bez pravidiel

Bratislava 4. mája (TASR) – Rezidentská parkovacia politika v bratislavskej Petržalke je v súčasnosti z právneho hľadiska bez platných pravidiel. Upozorňuje na to miestny poslanecký klub Mladá Petržalka a nezávislí, dlhodobý kritik starostu Petržalky Jána Hrčku. Doterajšie všeobecne záväzné nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel totiž stratilo platnosť 30. apríla. Nové VZN budú poslanci schvaľovať až v piatok.



„Keďže miestny úrad nepripravil v dostatočnom časovom predstihu materiál, ktorý by plynule na právnu úpravu nadväzoval, všetko stratilo platnosť. Teda samotné vymedzenie zón, parkovacích čiar, režimu parkovania, registrácia v systéme, poplatkov pre nerezidentov a množstvo ďalších pravidiel," konštatuje predseda poslaneckého klubu Juraj Kríž.



Klub poukazuje aj na ďalšie problémy a praktické dôsledky neexistencie právneho základu parkovania na území najväčšej bratislavskej mestskej časti. Pripomína, že nové VZN potrebuje na schválenie trojpätinovú väčšinu poslancov a ak ho aj zastupiteľstvo schváli, bude trvať ďalších 15 dní, kým podľa zákona nadobudne účinnosť. „Znamená to, že Petržalka bude tri týždne bez riadnej regulácie parkovania," podotýka poslankyňa Iveta Plšeková.



Zaujíma ju, kto ponesie zodpovednosť v prípade rozdávania pokút, osádzania imobilizérov či ďalších administratívnych a systémových problémov. Klub v tejto súvislosti zároveň hovorí o manažérskom zlyhaní starostu, rozvrate miestneho úradu, zlom nastavení systémov a fluktuácii zamestnancov.



Vedenie mestskej časti na otázky TASR zatiaľ neodpovedalo.



Predkladaný materiál na piatkové rokovanie poslaneckého zboru nadväzuje na VZN z 9. septembra 2019, keď zastupiteľstvo prvýkrát schválilo pravidlá parkovacej politiky. Mestská časť zaviedla platnosť svojho VZN len do 30. apríla 2021, keďže sa predpokladalo, že po tomto termíne sa petržalský systém parkovania stane súčasťou celomestskej parkovacej politiky. Jej spustenie v prvých zónach chystá hlavné mesto najnovšie až na jeseň, pôvodne mala byť spustená začiatkom tohto roka.