Petržalka a Ružinov očakávajú výrazný vplyv pandémie na ich rozpočty

Bratislava 26. marca (TASR) – Centrálne mestské časti Bratislavy Petržalka a Ružinov očakávajú výrazný vplyv pandémie nového koronavírusu na ich ekonomiku, a teda aj ich rozpočty. Pre TASR to tieto mestské časti potvrdili. Starosta Ružinova Martin Chren očakáva, že ich samospráva stratí jeden až štyri milióny eur oproti schválenému rozpočtu.



"Podľa vyjadrení odborníkov bude vplyv epidémie nového koronavírusu na ekonomiku výrazný vo všetkých oblastiach. Takisto aj my predpokladáme, že situácia sa dotkne rozpočtu mestskej časti," povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Z dôvodu zavedenia nevyhnutných bezpečnostných opatrení očakáva najväčšia bratislavská mestská časť najmä zníženie príjmov v rámci organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to Miestna knižnica Petržalka, Petržalská plaváreň, Kultúrne zariadenia Petržalky, športové zariadenia vrátane základných a materských škôl.



"Vzhľadom na súčasné zavádzanie bezpečnostných opatrení vynakladáme financie na nákup ochranných odevov a dezinfekčných prostriedkov, ktoré budeme podľa potreby priebežne dopĺňať, pokiaľ sa situácia nezoptimalizuje. Okrem toho sme investovali do informačných kampaní pre verejnosť, napríklad Dobrí susedia si pomáhajú, s cieľom pomôcť osamelým seniorom," podotkla Halašková.



Petržalka ešte momentálne nevie presne špecifikovať celkový ekonomický dosah na svoj rozpočet. "Škrty v rozpočte budú závisieť od trvania mimoriadneho stavu," poznamenala hovorkyňa.



Ružinovský starosta však už avizuje, že obrovské straty utrpí každý, a to ľudia na výplatách, firmy na stratách a aj mestská časť na svojom rozpočte.



"Prvé prepočty ukazujú, že Ružinov stratí jeden až štyri milióny eur oproti schválenému rozpočtu. Drvivá väčšina tohto je očakávaný výpadok na dani z príjmov. Je to tak - keď sa majú zle ľudia a stratia na výplatách, majú sa potom zle aj obce. Obyvatelia sú so svojou mestskou časťou a mestom prepojení aj takto," vysvetlil Chren na sociálnej sieti.



K tomu treba podľa jeho slov pripočítať náklady na samotnú krízovú situáciu. "Teraz sú to rúška, dezinfekcia, straty z nájomného či zo zavretej Miletičky. Pripravujeme sa na distribúciu stravy, potravinových balíčkov a podobne," spresnil.



Súčasná situácia podľa jeho slov spôsobí napríklad neskorší výber dane z nehnuteľností. Ružinov preto možno bude musieť získať kontokorentný úver, aby časovo prekryl výpadok v príjmoch, ktoré namiesto apríla prídu až niekedy koncom leta či začiatkom jesene.



"Aktuálne už pripravujeme zmenu rozpočtu. Už vieme, že v najbližších mesiacoch sa napríklad neuskutočnia niektoré kultúrne aktivity, odkladáme niektoré nákupy. Chceli sme napríklad aspoň čiastočne obnoviť vozový park, autá na úrade majú desať a viac rokov, ale to bude musieť počkať," povedal pre TASR Chren.



V spolupráci s hlavným mestom pripravili návrhy opatrení, ktoré žiadajú od štátu prijať v rámci chystaných zákonov. Starosta dúfa, že výdavky na mimoriadnu situáciu bude samosprávam krízový štáb refundovať. Za potrebné považuje aspoň dočasné uvoľnenie rozpočtových pravidiel, napríklad možnosť použiť rezervný fond či fond developerského poplatku aj na krytie výdavkov s pandémiou.