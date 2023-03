Bratislavská Petržalka aj tento rok podporí veľké športové kluby

Bratislava 14. marca (TASR) - Bratislavská Petržalka podporí finančne aj tento rok najväčšie športové kluby. Trinástim najväčším klubom pôsobiacim na jej území prerozdelí viac ako 196.700 eur. Zastúpenie majú rôzne športy, futbal, hokej, tanec či gymnastika. Dotácie schválili v utorok miestni poslanci.



"Doručených bolo 13 žiadostí, všetci žiadatelia splnili podmienky na získanie dotácie. Prvýkrát požiadali o dotácie aj tri nové športové kluby," uviedla prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.



Vyčlenená suma v rozpočte mestskej časti na dotácie predstavuje percento z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Starosta Petržalky Ján Hrčka v tejto súvislosti poznamenal, že pôvodným zámerom bolo nastaviť túto sumu na 1,5 percenta, ak by nebol daňový bonus. Do budúcna by bolo treba podľa neho zvážiť upravenie dotačného systému, aby sa mohlo investovať aj do športovej infraštruktúry.



Najviac financií vyčlenila mestská časť pre FC Petržalka futbal, ktorý v tomto roku podporí sumou takmer 34.000 eur. Druhú najvyššiu sumu, takmer 22.000 eur, schválila pre Klub modernej gymnastiky Danubia – gymnastika a tanec, nasleduje Slávia gymnastické centrum Bratislava, školský športový klub B. S. C. Bratislava a MŠK Iskra Petržalka.



Medzi ďalšími veľkými športovými klubmi, ktorým samospráva poskytne na tento rok dotácie, figuruje aj Športová škola Karate Bratislava, Športový klub polície Bratislava, ŠK Run for fun, Hockey club Petržalka 2010, Karate klub Seiken či Top Tenis.