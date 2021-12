Bratislavská Petržalka bude v roku 2022 hospodáriť s vyše 54 mil. eur

Bratislava 17. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 54 miliónov eur. Rozhodli o tom poslanci na decembrovom rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2022. Pre porovnanie, pre končiaci sa rok 2021 bolo v rozpočet schválených viac ako 51,7 milióna eur. Do kasy mestskej časti tak má tentoraz poputovať o 2,3 milióna eur viac.



Takmer polovica bežných príjmov bude investovaná do oblasti vzdelávania, platí to aj pre kapitálové výdavky. Najviac investícií pôjde do rekonštrukcií škôl na zvyšovanie kapacít, ale aj do vynovenia školských kuchýň, jedální či budovania bezbariérových vstupov. "Som rád, že týmto spôsobom znížime náš investičný dlh a budeme môcť prijať o stovky detí viac do materských škôl," uviedol pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka.



Potešujúce podľa neho je aj očakávané zvýšenie bežných daňových príjmov o viac ako tri milióny eur v porovnaní s minulým rokom. Mestská časť si prilepší najmä daňou z fyzických osôb a z výnosu na dani z nehnuteľnosti. "Tieto financie potom budeme môcť využiť na ďalšie dôležité aktivity a v roku 2022 sa budeme ešte viac venovať opravám chodníkov a detských ihrísk, budovaniu cyklotrás a športovísk aj revitalizácii zelene a údržbe verejných priestranstiev," podotkol Hrčka.



V investičnom pláne na budúci rok sú zahrnutých napríklad 2,1 milióna eur na rekonštrukcie škôl a školských zariadení, počíta sa tiež s novou škôlkou v Slnečniciach. Na budovanie športovísk je vyčlenených 567.000 eur, na revitalizáciu detských ihrísk je alokovaných 421.500 eur, na výstavbu cyklotrás má ísť 330.000 eur. Na projektové dokumentácie a rekonštrukcie, týkajúce sa napríklad Nobelovho námestia či bytového domu na Medveďovej ulici, by malo ísť 415.000 eur.