Petržalka bude riešiť refundáciu pokút za parkovanie na ďalšej schôdzi

Bratislava 16. septembra (TASR) – Refundáciou neoprávnene pokutovaných majiteľov vozidiel v rámci parkovacej politiky v bratislavskej Petržalke sa budú miestni poslanci zaoberať na niektorom z najbližších rokovaní. Pôvodne malo miestne zastupiteľstvo schvaľovať všeobecne záväzné nariadenie o poskytnutí nenávratného príspevku na parkovanie na stredajšom zasadnutí, starosta Ján Hrčka materiál po všeobecnej dohode s poslancami stiahol.



„Po konzultácii s poslancami bolo dohodnuté, že na tomto zastupiteľstve to bude stiahnuté pre krátkosť času a ďalšie dôvody, ktoré chceli poslanci vedieť okolo spolupráce s fungovaním v rámci parkovacej politiky," uviedol pre TASR Hrčka.



Je si vedomý, že nenávratný príspevok na parkovanie môže pôsobiť kontroverzne a problematicky, na druhej strane však mestská časť nemá podľa neho dosah na mestskú políciu. V tejto veci už písal list primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi a verí, že sa problémy začnú riešiť, inak sa podľa neho pracovať nedá.



„Riešime parkovaciu politiku vyše roka, veci, ktoré sú naše, funguje od A po Z a posledná zložka mestská polícia nám v určitých úsekoch nefunguje a robí veci, ktoré sú nepochopiteľné," skonštatoval Hrčka, podľa ktorého by polícia mala riešiť všetky nahlasované priestupky a nielen si z nich vyberať. „Ak nebude mestská polícia súčinná, budeme musieť nastaviť spôsob, ako niektoré jej výkyvy eliminovať," poznamenal.



Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa finančného príspevku kritizoval pred časom aj poslanecký klub Mladá Petržalka a nezávislí. Návrh podľa právnej analýzy považuje za protizákonné, netransparentné a alibistické a neúčinné opatrenie, ktorým sa starosta snaží zakryť zlyhanie praktickej realizácie dobrej myšlienky parkovacej politiky.



„Starosta začal živelne, bez koncepcie, vyznačovať parkovacie boxy ulicu po ulici, čím sa autá presúvajú z jednej lokality do druhej, namiesto toho, aby sa zóny vyznačili plošne. Tým vznikajú hybridné parkoviská, kde sú aj nové vyznačené, aj nevyznačené parkovacie miesta," uviedol predseda klubu Juraj Kríž, podľa ktorého si starosta urobil z mestských policajtov fackovacieho panáka. Hrčka na margo toho poznamenal, že klub v poslednom čase kritizuje všetko.



Na mestskú časť sa obrátili majitelia vozidiel po tom, ako dostali pokutu od mestskej polície za státie mimo vyznačeného boxu, hoci mali spĺňať podmienky na parkovanie v rámci rezidentských parkovísk s modrými čiarami. Kritizované pokutovanie malo byť podľa vedenia mestskej časti dôsledkom konania niektorých členov polície, ktorí začali striktne vyžadovať dodržiavanie pravidiel vyplývajúcich zo zákona o cestnej premávke. Medzi nimi je napríklad uvedené, že vozidlo parkujúce na regulovanom parkovisku môže stáť výlučne na vyznačenom parkovacom boxe.



Pilotný systém, ktorý zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom, spustila mestská časť 1. novembra 2019.