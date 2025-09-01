< sekcia Regióny
Petržalka otvorila ďalšie športovisko v areáli ZŠ Pankúchova
Atletický ovál má dĺžku 200 metrov, štyri dráhy, šprintérsku rovinku (60 metrov) a doskočisko pre skok do diaľky.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - V rámci športového areálu Pankúchova v bratislavskej Petržalke pribudol najnovšie vonkajší atletický ovál. V jeho strede sa nachádza futbalové ihrisko, pribudnúť by mala tiež eko učebňa. Nové športovisko otvorila mestská časť v pondelok. Spolu s ním symbolicky otvorila aj multifunkčnú halu a plaváreň, ktoré už žiakom a klubom slúžia nejaký časť. Urobila tak pri príležitosti nového školského roka.
„Veľmi sa tešíme, že dnes môžeme oficiálne otvoriť nový športový areál. Dlho sme a pripravovali, postupne rástol a pribúdali športoviská. Najnovším prírastkom je atletický ovál,“ uviedla pre TASR zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.
Atletický ovál má dĺžku 200 metrov, štyri dráhy, šprintérsku rovinku (60 metrov) a doskočisko pre skok do diaľky. V jeho strede vyrástlo futbalové ihrisko s automatickým závlahovým systémom. V pláne je tiež vybudovať aj eko učebňu pre žiakov základnej školy, mestská časť by ju chcela zriadiť do konca roka.
Projekt vyjde mestskú časť na približne 390.000 eur. Zhruba 85 percent z týchto nákladov sa pokúsi dodatočne vykryť z mimorozpočtových zdrojov. V súčasnosti pracuje na spracovaní podkladov na refundáciu. Projekt podporila aj Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja.
Petržalka sa tak aktuálne môže podľa mestskej časti pochváliť najmodernejším multifunkčným športoviskom vo svojej histórii. Vlani v decembri bola skolaudovaná Multifunkčná športová hala Pankúchova, prvá z dielne mestskej časti. Náklady dosiahli 3,7 milióna eur, z čoho 1,2 milióna eur bola účelová dotácia od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Multifunkčná hala slúži primárne amatérskym športovým klubom a športovým klubom pre deti a mládež. Poskytuje zázemie pre viaceré športové odvetvia, ako hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis. Má kapacitu hľadiska okolo 150 ľudí vrátane mobilnej tribúny pre 100 osôb.
Ešte skôr, v júni 2024, bol skolaudovaný aj školský bazén na Základnej škole (ZŠ) Pankúchova. Náklady dosiahli takmer 2,3 milióna eur, necelý milión poskytol Fond na podporu športu. Krytú plaváreň využívajú najmä deti z letných táborov a žiaci v rámci vyučovania.
Celkové náklady na vybudovanie a obnovu športovísk presiahli šesť miliónov eur, z čoho viac ako 2,5 milióna eur pokryli externé zdroje. „Je to výborný príklad toho, že dotácie sa dajú veľmi funkčne využiť. Využili sme viacero zdrojov a podarilo sa nám pripraviť a postaviť krásny areál,“ poznamenala Jančoková.
„Veľmi sa tešíme, že dnes môžeme oficiálne otvoriť nový športový areál. Dlho sme a pripravovali, postupne rástol a pribúdali športoviská. Najnovším prírastkom je atletický ovál,“ uviedla pre TASR zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.
Atletický ovál má dĺžku 200 metrov, štyri dráhy, šprintérsku rovinku (60 metrov) a doskočisko pre skok do diaľky. V jeho strede vyrástlo futbalové ihrisko s automatickým závlahovým systémom. V pláne je tiež vybudovať aj eko učebňu pre žiakov základnej školy, mestská časť by ju chcela zriadiť do konca roka.
Projekt vyjde mestskú časť na približne 390.000 eur. Zhruba 85 percent z týchto nákladov sa pokúsi dodatočne vykryť z mimorozpočtových zdrojov. V súčasnosti pracuje na spracovaní podkladov na refundáciu. Projekt podporila aj Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja.
Petržalka sa tak aktuálne môže podľa mestskej časti pochváliť najmodernejším multifunkčným športoviskom vo svojej histórii. Vlani v decembri bola skolaudovaná Multifunkčná športová hala Pankúchova, prvá z dielne mestskej časti. Náklady dosiahli 3,7 milióna eur, z čoho 1,2 milióna eur bola účelová dotácia od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Multifunkčná hala slúži primárne amatérskym športovým klubom a športovým klubom pre deti a mládež. Poskytuje zázemie pre viaceré športové odvetvia, ako hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis. Má kapacitu hľadiska okolo 150 ľudí vrátane mobilnej tribúny pre 100 osôb.
Ešte skôr, v júni 2024, bol skolaudovaný aj školský bazén na Základnej škole (ZŠ) Pankúchova. Náklady dosiahli takmer 2,3 milióna eur, necelý milión poskytol Fond na podporu športu. Krytú plaváreň využívajú najmä deti z letných táborov a žiaci v rámci vyučovania.
Celkové náklady na vybudovanie a obnovu športovísk presiahli šesť miliónov eur, z čoho viac ako 2,5 milióna eur pokryli externé zdroje. „Je to výborný príklad toho, že dotácie sa dajú veľmi funkčne využiť. Využili sme viacero zdrojov a podarilo sa nám pripraviť a postaviť krásny areál,“ poznamenala Jančoková.