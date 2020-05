Petržalka plánuje organizovať letné edukačné tábory pre deti

Bratislava 5. mája (TASR) – V bratislavskej Petržalke by sa mohli počas letných mesiacov organizovať letné edukačné tábory pre školopovinné deti. Cieľom je čiastočne dobehnúť zameškanú výučbu pre deti základných škôl pre nový koronavírus a zároveň pomôcť rodičom, ktorí budú pre aktuálne dovolenky, OČR či zhoršenú finančnú situáciu potrebovať pracovať v júli a auguste. Zámer dnes odobrili petržalskí miestni poslanci, komplexný návrh má byť vypracovaný do konca mája.



"Čiastočne vyriešime dva problémy. Deti znovu navykneme výchovno-vzdelávaciemu procesu, a tiež rodičia budú môcť aspoň čiastočne sa pracovne zaradiť. Sekundárne následky krízy si najviac odnesú domácnosti a drobní živnostníci, remeselníci, prípadne malí podnikatelia," skonštatoval poslanec a predkladateľ návrhu Juraj Kríž.



Komplexný plán realizácie akýchsi letných škôl v prírode má byť vypracovaný do 31. mája. Vypracovať ho má prednostka miestneho úradu spolu s oddelením školstva, kultúry a financií. Jeho súčasťou má byť zároveň koncepcia výchovy a vzdelávania, logistiky či stravovania. Mestská časť priznáva, že nebude možné pokryť záujem všetkých rodičov, doriešiť bude potrebné tiež zdravotné a hygienické podmienky s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Mali by sme byť pripravení, pokiaľ by ministerstvo školstva rozhodlo o výučbe aj v lete, aby sme mali nejaký materiál, ktorý v akejkoľvek forme počíta aj s touto eventualitou. Bude to malý príspevok v rámci obmedzených možností petržalskej samosprávy svojim obyvateľom v ťažkých časoch," doplnil Kríž.



Mestská časť bude plán letných táborov realizovať buď samostatne, alebo ho v prípade potreby využije na realizáciu rozhodnutia ministerstva.