Petržalka chce rodinám zasiahnutým požiarom pomôcť zbierkou

Bratislava 26. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka plánuje vyhlásiť dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc ľuďom z panelového domu na Andrusovovej ulici, ktorý začiatkom týždňa zasiahol požiar a zničil niekoľko bytov. Vyhlásenie zbierky musia odsúhlasiť miestni poslanci, ktorí o tom budú v pondelok (27. 12.) mimoriadne rokovať.



"Požiar v paneláku z pondelka 20. decembra si vyžiadal nemalé materiálne i finančné škody. V pondelok 27. decembra ráno preto mimoriadne zasadne miestne zastupiteľstvo s cieľom schváliť vyhlásenie oficiálnej dobrovoľnej zbierky na pomoc dotknutým rodinám," informuje mestská časť.



Ak poslanci návrh miestneho úradu podporia, obyvatelia sa budú môcť od pondelka do zbierky zapojiť. Bližšie informácie o zbierke vrátane čísla bankového účtu mestská časť ešte zverejní. Dovtedy občanov prosí, aby peniaze na podporu dotknutých rodín do iných zbierok neposielali. "Ďakujeme za prejavenú súdržnosť krátko pred Vianocami a stovky správ i výziev, ktoré sme doteraz dostali," dodáva samospráva.



Požiar na Andrusovovej ulici v bratislavskej Petržalke, ktorý vypukol v pondelok 20. decembra neskoro večer, poškodil viacero bytov a tiež fasádu bytového domu. Pri požiari vznikla škoda približne 150.000 eur. Záchranári a hasiči museli ošetriť 16 osôb. Šesť osôb museli previezť na ošetrenie do nemocníc.



Zisťovateľ príčin požiarov za ohnisko požiaru označil byt na druhom poschodí. Pravdepodobnou príčinou požiaru bola neodborná manipulácia s ohňom. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.