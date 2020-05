Bratislava: Petržalka plánuje zriadiť novú škôlku na Hrobákovej ulici

Bratislava 20. mája (TASR) – V bratislavskej Petržalke by mohla v budúcnosti pribudnúť nová materská škola (MŠ) na Hrobákovej ulici. Mestskej časti ešte koncom minulého týždňa z magistrátu v tejto súvislosti doručili protokol o zverení časti budovy, ktorú vlastní hlavné mesto. Zverenie do správy je prvým krokom plánovaného projektu.



"Mestská časť plánuje v prvom rade vykonať obhliadku priestorov, aby mohla vypracovať plán rekonštrukcie a plán na financovanie obnovy priestorov," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



O konkrétnych finančných sumách na rekonštrukciu priestorov či termínoch otvorenia nového predškolského zariadenia je podľa nej zatiaľ predčasné hovoriť. "Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy a priľahlej terasy však počítame so zvýšenými nákladmi na rekonštrukciu," doplnila Halašková s tým, že kapacita novej škôlky sa odhaduje na štyri triedy.



Snahou mestskej časti je prinavrátiť jej pôvodnú funkciu, a to najmä v čase, keď nemá dostatočné kapacity. V minulosti bolo v Petržalke škôlok dostatok, keď však začal počet detí postupne ubúdať, menil sa aj účel využitia mnohých budov. Niektoré sú dlhodobo prázdne, niektoré sa takmer stali ruinami a niektoré sú v súkromnom vlastníctve.