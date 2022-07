V areáli petržalského Veľkého Draždiaka pribudlo viacero noviniek

Bratislava 7. júla (TASR) – Bratislavská Petržalka priniesla do areálu jazera Veľký Draždiak viaceré novinky pre vyšší komfort návštevníkov počas leta. Pribudli bezplatné toalety, kabínky na prezlečenie, lavičky, smetné koše či servisný cyklostojan. Ide o mobiliár zväčša z dielne mestskej časti. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Návštevníci môžu po novom bezplatne využívať verejné mobilné toalety kontajnerového typu. Sú tam tri druhy toaliet, a to dámska, pánska a bezbariérová pre zdravotne znevýhodnených. Nachádzajú sa v tesnej blízkosti bufetu Šutrovka.



Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku išlo o pomerne veľký kompromis, konkrétne pre komplikované vlastnícke pozemkové pomery a potrebu napojenia WC na inžinierske siete. "Mobilné zariadenia bolo nutné napojiť na kanalizáciu i vodu a zariadiť všetko tak, aby s tým boli všetky dotknuté subjekty pôsobiace v lokalite v čo možno najväčšej miere spokojné," poznamenal Hrčka. Nevylučuje zvýšenie ich počtu.



Pribudli tiež prototypy nových prezliekacích kabínok z dielne mestskej časti. Aj na základe podnetov a požiadaviek obyvateľov ich osadila v najfrekventovanejších častiach jazera, a iba na pozemkoch, ktoré má v správe. alebo na ktorých s ich umiestnením súhlasili ich majitelia. Avšak aj v tomto prípade bojuje mestská časť s útokmi vandalov. Spustila tiež online anketu, aby zistila názor návštevníkov na ich umiestnenie, ukotvenie či dizajn. Niektorí sa totiž sťažujú, že sú umiestnené až na príliš exponovaných miestach.



Ku kvalitnejším službám má prispieť aj nový servisný cyklostojan na opravu alebo údržbu bicyklov. Ide v poradí o tretí multifunkčný cyklostojan z dielne samosprávy. Cyklisti ho nájdu pri vstupe do areálu pri Chorvátskom ramene a detskom ihrisku. Ponúka náradie na opravu bicykla, kompresor na dofúkanie kolies, nabíjačku na telefón či ekologické napájanie cez solárny panel.



Vyrobené a osadené boli aj nové prototypy lavičiek, mestská časť nezabúda ani na odpad. V plážovej časti jazera sú tak aj koše na triedený odpad, po novom je možné využívať i nový prototyp kameninových košov, ktoré sú objemovo väčšie, funkčnejšie a odolnejšie voči vandalizmu. Neslúžia iba na malý komunálny odpad, ale aj na psie exkrementy. Psičkári na nich nájdu aj plastové rolky s vreckami.