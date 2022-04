Bratislavská Petržalka pripravuje 18. ročník kvapky krvi

Bratislava 26. apríla (TASR) – Bratislavská Petržalka pripravuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR Petržalskú kvapku krvi. V poradí 18. ročník výjazdového dobrovoľného darovania krvi sa uskutoční 5. mája v Dennom centre seniorov na Osuského ulici. Mestská časť pripomína, že sa treba vopred registrovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Pre pandémiu sme posledné dva roky túto akciu zorganizovať nemohli. O to viac a radi privítame darcov na tohtoročnej kvapke krvi, na ktorú sa zatiaľ prihlásilo viac ako 40 záujemcov," skonštatovala Marcela Zacharová, vedúca oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu, ktoré podujatie zastrešuje.



Záujemcov zároveň upozorňuje na to, že nie u každého je darovanie krvi možné. Ak totiž človek nespĺňa základné kritériá na darovanie krvi alebo ak vstupná prehliadka na mieste preukáže nízku hladinu hemoglobínu či nízky tlak, členovia transfúznej služby mu z bezpečnostných dôvodov krv neodoberú. Poznamenala, že vítaní sú tiež prvodarcovia.



Záujemcovia sa môžu registrovať vopred telefonicky na číslach 0947 487 069 a 0947 487 065 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy socialne@petrzalka.sk. Je potrebné tak urobiť do 3. mája. Petržalská kvapka krvi sa uskutoční 5. mája od 8.00 do 11.30 h.