Petržalka s NTS SR pripravuje 19. ročník Petržalskej kvapky krvi

Bratislava 16. mája (TASR) - Bratislavská Petržalka pripravuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR tradičnú Petržalskú kvapku krvi. V poradí 19. ročník výjazdového dobrovoľného darovania krvi sa uskutoční 6. júna v CC Centre na Jiráskovej ulici. Mestská časť pripomína, že sa treba vopred registrovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Po vlaňajšom ročníku ostáva maximálna kapacita zvýšená na 80 darcov a rezervácia termínu je prístupná všetkým záujemcom, ktorí krv darovať môžu, vrátane prvodarcov. Darovať krv môžu v zásade všetci zdraví ľudia vo veku od 18 do 60 rokov s hmotnosťou od 50 kilogramov. Pravidelní darcovia môžu darovať krv až do veku 65 rokov, ak sú v dobrom zdravotnom stave.



Netreba však zabúdať na základné kritériá na darovanie krvi. Počas vlaňajšej decembrovej kvapky krvi nemohla transfúzna služba vybaviť viac ako 30 záujemcov, ktorí ich nesplnili. Vstupná prehliadka na mieste totiž preukázala nízku hladinu hemoglobínu, krátky časový odstup medzi darovaniami či užívanie nevhodných liekov.



Podľa NTS SR je krv potrebná po celý rok. "Posledné týždne evidujeme hraničné zásoby krvných skupín s negatívnym Rh faktorom. Sme preto radi, že sa uskutoční ďalší ročník Petržalskej kvapky krvi, keďže pravidelne je zo strany Petržalčanov o darovanie krvi veľký záujem," poznamenala Martina Frigová z NTS SR.



Záujemcovia si môžu on-line rezervovať termín prostredníctvom registračného formulára. Môžu tak urobiť najneskôr do 2. júna (vrátane). Petržalská kvapka krvi sa uskutoční 6. júna od 8.00 do 12.00 h.