Petržalka sa snaží zlepšovať a urýchľovať komunikáciu s občanmi

Bratislava 17. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka sa snaží zlepšovať a urýchľovať komunikáciu so svojimi obyvateľmi napríklad aj pri nahlasovaní podnetov. V priemere dostane viac ako 90 podnetov týždenne, z ktorých mnohé sa dajú vyriešiť obratom, iné si vyžadujú spoluprácu naprieč oddeleniami či inštitúciami. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Mestská časť najnovšie rozšírila paletu komunikačných možností aj o mobilnú komunikáciu WhatsApp. Občanom stačí, ak si do zoznamu pridajú samosprávu pod telefónnym číslom 0947 487 088. Za približne týždeň bolo takto nahlásených viac ako 40 nových podnetov.



„Ľudia túto aplikáciu poznajú. V prípade potreby nám môžu veľmi rýchlo a jednoducho poslať správu, ale i fotografie s videom či inou prílohou,” poznamenal Dávid Pavlík z referátu komunikácie miestneho úradu.



Najpoužívanejším nástrojom na adresovanie podnetov v mestskej časti zostáva naďalej bežný e-mail. Na e-mailovú adresu podnety@petrzalka.sk prichádzajú denne desiatky správ. Obyvatelia sú tiež aktívni na portáli Odkaz pre starostu. Od začiatku roka zaznamenal miestny úrad takmer 220 podnetov, ktoré sa týkali najmä čistoty a poriadku či technického stavu ciest a chodníkov v správe mestskej časti.



Čoraz častejšie využívajú aj rôzne sociálne siete. K on-line komunikačným kanálom pribudla ešte počas prvej vlny pandémie mobilná aplikácia SOM Petržalka. Po siedmich mesiacoch fungovania sa stala treťou najsťahovanejšou bezplatnou aplikáciou na Slovensku.



Princíp otvorenej samosprávy sa snaží Petržalka uplatňovať aj pri komunikácii v „reálnom“ svete. Osobným kontaktom sa snaží zapojiť občanov do rozhodovania o nich samotných a o veciach verejných. Pred dvoma rokmi aj preto zaviedla dva pravidelné formáty, a to Hodinku so starostom a Poslaneckú hodinku. Počas pandémie nahradili osobné stretnutia on-line stretnutia na sociálnej sieti.