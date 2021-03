Petržalka sa zapojila do marcovej podpory kníh, vyhlásila súťaž

Bratislava 17. marca (TASR) – Bratislavská Petržalka sa pridáva k marcovej podpore kníh a čítania vyhlásením súťaže. Určená je ako deťom, tak dospelým, pre každého však iným spôsobom. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



Úlohou pre dospelých je odfotiť miesto, na ktorom najradšej čítajú. Deti zasa môžu vyrobiť záložku do knihy, použiť môžu ľubovoľnú techniku, fantázii sa tiež medze nekladú. Fotografie miest alebo vytvorených záložiek je možné posielať prostredníctvom e-mailovej adresy tlacove@petrzalka.sk alebo pridávať na sociálnej sieti, postup zverejnila samospráva na svojom webe.



Do súťaže budú zapojené príspevky, ktoré splnia podmienky a budú poslané alebo pridané do 31. marca.