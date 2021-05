Petržalka si minútou ticha uctila pamiatku Milana Ftáčnika

Bratislava 18. mája (TASR) – Na miestnom úrade v bratislavskej Petržalke je sprístupnená kondolenčná kniha v súvislosti s úmrtím bývalého starostu Petržalky Milana Ftáčnika. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti. Jeho pamiatku si zároveň v utorok symbolicky minútou ticha uctili aj miestni poslanci.



„Prosím, uctime si minútou ticha Milana Ftáčnika, ktorý bol veľký muž a urobil toho veľa pre Petržalku aj Bratislavu. Bol to férový chlap a človek kompromisu,“ vyzval starosta Petržalky Ján Hrčka. Tí, ktorí chcú jeho rodine a blízkym vyjadriť úprimnú sústrasť, tak môžu urobiť zanechaním odkazu v kondolenčnej knihe, a to až do poslednej rozlúčky so zosnulým.



Posledná rozlúčka s bývalým starostom Petržalky, primátorom Bratislavy či ministrom školstva Milanom Ftáčnikom sa uskutoční v stredu (19. 5.) o 12.00 h na Martinskom cintoríne v Bratislave.



Milan Ftáčnik zomrel v piatok vo veku 64 rokov.