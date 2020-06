Petržalka si zoberie úver tri milióny eur na kapitálové výdavky

Bratislava 9. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka si zoberie úver tri milióny eur. Financie by mali slúžiť ako akási poistka a mestská časť by nimi mala v prípade potreby financovať kapitálové výdavky. Prijatie rámcového úveru schválili v utorok miestni poslanci s tým, že každé čerpanie úveru bude musieť odsúhlasiť poslanecký zbor.



"Mestská časť má istotu, že keď bude potrebovať, vie (financie, pozn. TASR) čerpať, keby sa nejakým spôsobom znížil príjem mestskej časti. Je to istota, aby sa mohli bez problémov realizovať nevyhnutné, potrebné, dôležité kapitálové investície," uviedol pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že by sa mohli týkať napríklad rozšírenia kapacít materských škôl či rekonštrukcií budov.



Starosta zároveň poznamenal, že úver pre mestskú časť je za výhodných podmienok. "Myslím si, že je to za veľmi výhodných podmienok. Úročenie je 0,2 percenta, fixne na desať rokov. Na desaťročnom financovaní preplatí mestská časť 30.000 eur. Čiže teraz si požičia tri milióny a do desiatich rokov splatí 3.030.000," podotkol.



Poslanec Pavel Šesták označil úver ako poistku na to, aby mala z čoho samospráva čerpať v prípade potreby. Dosah koronakrízy na rozpočet a príjmy mestskej časti zatiaľ presne vyčíslený nie je, zmenou rozpočtu by sa mal poslanecký zbor zaoberať na zastupiteľstve koncom júna. Poslanec Oliver Kríž, naopak, poukázal na to, že mestská časť nevie vyčerpať ani vlastné kapitálové výdavky a chce si zobrať úver.



Celková suma dlhu mestskej časti k 31. decembru 2019 predstavuje 12,32 percenta z jej skutočných bežných príjmov rozpočtového roka 2019. Zobratie úveru by celkovú sumu dlhu zvýšilo na 19,43 percenta. Je to teda pod hranicou, ktorú štát prikazuje.