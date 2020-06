Petržalka pripravuje viaceré denné letné tábory

Bratislava 11. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky (KZP) pripravuje počas prázdnin viaceré denné letné tábory. Deti od predškolského veku až po tínedžerov si budú môcť vybrať z rôznych tematicky zameraných táborov, rovnako tak športových či vzdelávacích. Fungovať budú počas celého leta od pondelka do piatka pod záštitou lektorov.



Tento rok sú letné tábory naplánované vo väčšom rozsahu ako po minulé roky. "Je to aj z dôvodu snahy aspoň nejako kompenzovať petržalským rodinám čas, ktorý deti povinne trávili počas karantény izolovane doma. Pre iných to môže byť aj príjemné oživenie skromnejšieho tohtoročného prázdninového programu," uviedla pre TASR Ľudmila Pastorová, vedúca referátu kultúry a športu petržalského miestneho úradu.



Každý týždeň by malo byť na výber deväť rôznych táborov. Prihlasovať sa do nich bude možné prostredníctvom online prihlášky, pre aktuálne hygienické nariadenia je počet účastníkov limitovaný. Prihlášky spolu s termínmi a miestami konania by mali byť v najbližšom čase zverejnené na webovej stránke KZP. Brány letných táborov budú otvorené od 8.00 do 17.00 h.



Letné edukačné tábory pre školopovinné deti iniciovalo v máji aj miestne zastupiteľstvo. Cieľom by malo byť čiastočne dobehnúť zameškanú výučbu pre nový koronavírus a zároveň pomôcť rodičom, ktorí budú pre aktuálne dovolenky, OČR či zhoršenú finančnú situáciu potrebovať pracovať v júli a auguste. "Čiastočne vyriešime dva problémy. Deti znovu navykneme výchovno-vzdelávaciemu procesu a tiež rodičia sa budú môcť aspoň čiastočne pracovne zaradiť," poznamenal poslanec Juraj Kríž.