Petržalka spustila prihlasovanie sa do mládežníckeho parlamentu

Bratislava 22. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka spustila prihlasovanie sa do nového mládežníckeho parlamentu, ktorý má fungovať ako poradný a iniciatívny orgán starostu i miestneho zastupiteľstva. Prihlásiť sa môžu žiaci či študenti od 15 do 30 rokov, ktorí majú v mestskej časti trvalé bydlisko, alebo v nej študujú. Urobiť tak môžu vyplnením on-line dotazníka do 18. októbra.



„Mestská časť si od mládežníckeho parlamentu sľubuje najmä podnetné pripomienky a návrhy k veciam, ktoré súvisia s mládežou, ako aj väčšie zapojenie mladých do dobrovoľníckych a iných hodnotných voľnočasových aktivít," uviedol pre TASR Miroslav Behúl, miestny poslanec a jeden z predkladateľov návrhu na zriadenie parlamentu. Členstvo v ňom považuje zároveň za príležitosť pre mladých participovať na dianí vo svojom okolí, získať skúsenosti v oblasti fungovania samosprávy a angažovania sa vo veciach verejných.



Prihlasovací on-line dotazník zverejnila mestská časť na svojej webovej stránke. Súčasťou prihlášky je aj motivácia, súvisiace aktivity a internetové referencie, ktorými môžu byť profil na sociálnej sieti, internetový článok či webová stránka. Členov bude vyberať odborná a nezávislá komisia.



„Podľa možnosti sa bude dbať aj na rovnomerné vekové a geografické rozloženie tak, aby boli zastúpené všetky miestne časti," priblížil Behúl.



Mládežnícky parlament by mal začať pôsobiť podľa predbežných plánov od konca októbra. Bude poradným a iniciatívnym orgánom starostu a miestneho zastupiteľstva a ekvivalentom miestnym komisiám. Aktívny by mal byť zároveň vo vytváraní dobrovoľníckych, vzdelávacích či športových aktivít pre mládež. Mal by mať 20 členov, cieľom samosprávy však bude zapojiť nejakým spôsobom všetkých záujemcov, ktorí sa chcú angažovať.



Jeho zriadenie odobrili začiatkom júna petržalskí miestni poslanci, ktorí zároveň schválili aj štatút Petržalského mládežníckeho parlamentu.