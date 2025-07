Petržalka využije byty v zrenovovanej budove bývalej pobočky banky

Bratislava 7. júla (TASR) - Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje odkúpiť desať bytov, ktoré vzniknú v rámci prestavby dlhodobo chátrajúcej budovy bývalej bankovej pobočky na Rovniankovej ulici. Byty, v celkovej hodnote viac ako 1,3 milióna eur, ponúkne samospráva pre potreby vybraných kategórií zamestnancov, napríklad učiteľov či opatrovateľky.



„Je v našom záujme prihliadať na potreby zamestnancov a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Okrem toho kúpou objektu a poskytnutím benefitu vo forme dostupného nájomného bývania môžeme prilákať chýbajúce posily,“ opisuje výhody kúpy zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.



Pripomína, že investíciu odsúhlasili poslanci Petržalky na júnovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. „Prostriedky na kúpu bytov plánuje samospráva čerpať z hospodárskeho prebytku uloženého v rezervnom fonde,“ doplnila zastupujúca starostka.



Prestavba a nadstavba súčasného objektu by mala byť ukončená do jedného roka, pričom realizovať ju bude súčasný majiteľ budovy. Podľa plánu bude po rekonštrukcii disponovať štyrmi nadzemnými podlažiami a garážou. Budúce byty, ktoré vzniknú z pôvodne administratívnych priestorov, budú mať výmeru od 33 do 66 m2.



Lokalita v okolí nevyužívanej a chátrajúcej budovy je dlhodobo vnímaná ako problémová. Na mieste sa koncentrujú ľudia bez domova a neprispôsobiví občania, ktorí znečisťujú miestny areál, schodisko a aj výklenok susednej budovy.