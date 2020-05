Petržalka vyzýva ľudí, aby nekŕmili labute ľudským jedlom

Bratislava 18. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka vyzýva návštevníkov Veľkého Draždiaka a okolia Chorvátskeho ramena, aby nekŕmili labute a ani iné vodné vtáctvo pečivom a ďalšou ľudskou stravou.



Upozorňujú na to po novom aj informačné materiály, do budúcnosti je v pláne osadiť i informačné tabule. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



"Ľudská potrava obsahuje zložky, ktoré pre ich trávenie nie sú prirodzené a spôsobujú vodným vtákom ako sú labute, kačice či lysky tráviace ťažkosti. Prikrmovaním ľudskou stravou dochádza u vodného vtáctva k zhoršeniu zdravotného stavu a u nedospelých jedincov (mláďat) môže dôjsť aj k úhynu," varuje samospráva.



Ubezpečuje, že jazerá, či iné prírodné vodné zdroje a ich okolie poskytujú dostatok prirodzenej potravy pre ich prežitie v lete aj v zimnom období.



Obyvatelia majú na túto tému rozdielny názor. "Štyridsať rokov ich kŕmia ľudia a ich deti starým pečivom a stále sú tu," poznamenáva v diskusii obyvateľka Gabriela. Oponuje jej Zdenka, ktorá situáciu sleduje pravidelne z okna bytu a podľa nej nie je situácia dobrá. "Neprežije ani jedno mláďa z piatich. Minulý rok uhynuli dve dospelé labute zo štyroch," približuje.



Aj Ružinov už vlani vyzýval návštevníkov Štrkoveckého jazera, aby labute ani kačky nekŕmili, či už pečivom, zvyškami desiaty alebo kebabom. Vyzýval ich tiež, aby neznečisťovali jazero a jeho okolie a odpad hádzali do smetného koša a aby nenechali psov voľne pobehovať po brehu jazera.