Petržalka vyzýva ľudí, aby nahlasovali tých, ktorí vytvárajú skládky

Bratislava 15. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka vyzýva obyvateľov, aby boli všímaví k svojmu okoliu a nahlasovali tých, ktorí nedodržiavajú pravidlá a vytvárajú nelegálne skládky. Zdôrazňuje pritom, že na vyhodenie nadrozmerného odpadu treba využívať veľkokapacitné kontajnery, ktoré mestská časť pristavuje, alebo zberné dvory. Samospráva na to upozorňuje na sociálnej sieti.



Mestská časť najnovšie odstránila nelegálnu skládku v lokalite Bratská/Kaukazská, ktorá je odpadom dlhodobo známa. Obyvatelia na toto miesto pri ceste chodia vysypávať stavebný odpad, ako je štrk, zárubne či drevené trámy, ale aj starý nábytok, elektrospotrebiče, plasty či iný komunálny odpad.



"Predpokladáme, že asi mnoho Bratislavčanov, najmä v čase zatvorených zberných dvorov začalo využívať otvorené priestranstvá, aby sa zbavili nepotrebných vecí. Táto lokalita má tú nevýhodu, že nie je vôbec osvetlená, možno aj preto sa stala ľahko zneužiteľnou na zbavenie sa odpadu," konštatuje mestská časť, podľa ktorej je málo pravdepodobné, že by odpad vyhadzovali miestni obyvatelia, ktorí ju využívajú ako najrýchlejšiu spojnicu do centra mesta.



Samospráva každý rok pristavuje k bytovým domom veľkokapacitné kontajnery, ktoré slúžia práve na veľkorozmerný odpad. Okrem toho môžu obyvatelia s trvalým pobytom v Petržalke využívať zberný dvor na Ulici Ondreja Štefanka, potrebné je mať so sebou občiansky preukaz. Zberný dvor je otvorený denne okrem nedele a pondelka, otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke miestneho EKO-podniku VPS www.mpvps.sk.



Niektorí obyvatelia v tejto súvislosti navrhujú, aby bol zberný dvor otvorený aj v nedeľu. "Stálo by za to porozmýšľať, či nemá zmysel mať zberný dvor otvorený aj v nedeľu, keďže väčšina ľudí upratuje cez víkend a voziť ten odpad v aute až do utorka je celkom oštara," píše obyvateľka Michala Hrnčiarová.



Pred časom na množstvo neporiadku a odpadkov hromadiacich sa na niektorých miestach upozorňoval napríklad aj starosta Vrakune Martin Kuruc. Apeloval preto na ľudí, aby sa správali zodpovedne a neboli ľahostajní k životnému prostrediu a využívali zberné dvory či veľkokapacitné kontajnery. Priznal, že chytiť nezodpovedných ľudí býva často problém. "Prosím všetkých tých, čo im záleží na našej prírode, nafoťte tých, čo ten neporiadok robia a pošlite mi fotografie. Pokuta ich neminie a aj na nástenke hanby budú visieť," vyzýval na sociálnej sieti.