Máte predzáhradku? Petržalka zisťuje mieru ich svojvoľnej tvorby

Bratislava 31. augusta (TASR) - Bratislavská Petržalka zisťuje mieru svojvoľnej tvorby predzáhradok na svojom území. Správcom a zástupcom bytových domov preto zasiela on-line dotazník, ktorého cieľom je v čo najväčšej miere takejto prípadnej výsadbe zabrániť. Akýkoľvek zásah do verejnej zelene musí mať totiž súhlas vlastníka pozemku alebo správcu. Vyplniť dotazník môžu respondenti do konca septembra.



"Aj skrášľovanie predzáhradok musí mať svoje pravidlá," pripomína hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Riadiť sa preto treba aj všeobecne záväznými nariadeniami (VZN) hlavného mesta, ktoré býva najčastejšie vlastníkom i príslušnej mestskej časti ako správcom. Zároveň však založenie predzáhradky a záväzok následnej starostlivosti o ňu musí schváliť väčšina vlastníkov bytov na domovej schôdzi.



"Keďže ide o verejnú zeleň, aj napriek tomu, že je to predzáhradka pred bytovými domami, je nutné, aby akýkoľvek zásah, aj ten pozitívny, bol plánovaný s ohľadom na vhodnosť výsadby a na jej následnú údržbu," pripomína Terézia Mesíčková z miestneho referátu zelene. Ide totiž o to, že nie každý kvet, strom či ker, ktorý sa obyvateľom páči, musí byť vhodný na vysadenie pred ich bytovým domom.



Mestská časť už 15 rokov podporuje záujem Petržalčanov skrášliť okolie bytových domov projektom Petržalské predzáhradky. Cieľom je poskytnúť pri revitalizácii verejnej zelene materiálnu i odbornú pomoc.