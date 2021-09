Petržalské škôlky zvýšili svoju kapacitu

Bratislava 18. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka zvýšila od septembra kapacitu svojich materských škôl o šesť nových tried. Vznikli rekonštrukciou existujúcich priestorov v škôlkach na Lietavskej, Iljušinovej, Bohrovej a Turnianskej ulici 6. Rekonštrukcia ešte nebola ukončená v prípade novej štvortriednej škôlky v priestoroch základnej školy na Turnianskej ulici 10, ktorej otvorenie sa posunulo na polovicu októbra. Tá sa stane oficiálne 25. škôlkou mestskej časti.



"Po letnej prestávke petržalské školy znovu otvorili svoje brány pre viac ako 6100 žiakov základných škôl a 2900 detí materských škôl. Tie sa k septembru rozšírili o šesť nových tried pre viac ako 120 detí," priblížila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V materských školách na Lietavskej a Iljušinovej ulici vznikli nové triedy prebudovaním pôvodných školníckych bytov. V škôlke na Turnianskej 6 pribudla nová špeciálna trieda pre hendikepované deti. V materskej škole na Bohrovej ulici sa revitalizáciou priestorov, ktoré dlhodobo neslúžili svojmu účelu, podarilo zvýšiť počet tried z pôvodných štyroch na súčasných sedem. Náklady dosiahli viac ako 811.000 eur.



Po ukončení prvého kola prijímacieho procesu, ktoré bolo v máji, museli riaditeľky materských škôl pre nedostatočnú kapacitu zamietnuť viac ako 600 žiadostí, schválených bolo 913 z celkového počtu 1553. Pre zvýšenie tried o viac ako 250 detí vypísala mestská časť v auguste druhé kolo prijímania do piatich dotknutých materských škôl. Finálne počty prijatých a neprijatých detí budú známe po štatistickom zbere v spolupráci s rezortom školstva.